У Нікополі працює 15 "Пунктів незламності": чи користуються вони попитом [ Редагувати ]
Дев'ять дронів-камікадзе та артилерійські обстріли. Росіяни напередодні знову тероризували Нікопольщину. Минулося без постраждалих, але є руйнування. Окрім щоденних ударів, людям дошкуляють ще й морози.
У Нікополі зараз працює 15 "Пунктів незламності" - вони ж слугують і пунктами обігріву. Приміщення забезпечені генераторами, обігрівачами, теплим чаєм та їжею, а ще для відвідувачів є теплий одяг. Чи користуються вони попитом? З'ясувала Олена Мендалюк.
Нікополь. На вулиці лютий мороз, а в пункті незламності від раннього ранку готуються приймати відвідувачів.
Дівчата роблять бутерброди, теплий чай зі смаколиками, а ще - гарячий обід.
Анатолій, житель Нікополя:
- Рис, котлетка, чай печенье і хлеб. - Допомагають такі обіди? - Для пенсіонера 70 год, конечно допомагає.
Щодня на обід лише до цього пункту обігріву приходить близько тридцяти нужденних. Переважно пенсіонери та містяни, які опинилися в скрутному становищі. Серед таких і Олексій.
Олексій, житель Нікополя:
Сижу в холоде, хотя би есть такие пункты обогрева, можно покушать і чая попить - согреться.
Окрім гарячої їжі, за потреби тут можна взяти і теплий одяг, і взуття. Єдина умова перебування - бути тверезим.
Галина Біла, чергова пункту обігріву:
Саме перше правило - приходити у тверезому стані. Я це зі своєї сторони підтримую порядок і від них требую, щоб вони дотримували порядок. Порядок спілкування, порядок перебування.
Третю зиму поспіль у Нікополі працюють ось такі стаціонарні пункти обігріву, всього їх на тепер 15. Обідами пригощають з понеділка по п'ятницю з дванадцятої до чотирнадцятої години. І вони користуються неабияким попитом. Торік під час морозів тут обігріли та нагодували сотні відвідувачів.
Ірина Бондар, директор Нікопольського терцентру соціального обслуговування та надання соціальних послуг:
Різні люди і з прописками і без реєстрації, молоді люди, які опинилися у зв'язку з військовими обставинами втратили роботу, і бабусі, і дідусі, які мають маленьку пенсію. Щодня ми бачимо різних людей.
Пункти обігріву працюють при пунктах незламності. Тут жителів Нікополя щодня чекають від п'ятої ранку до десятої вечора.
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