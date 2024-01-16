Третю зиму поспіль у Нікополі працюють ось такі стаціонарні пункти обігріву

Дев'ять дронів-камікадзе та артилерійські обстріли. Росіяни напередодні знову тероризували Нікопольщину. Минулося без постраждалих, але є руйнування. Окрім щоденних ударів, людям дошкуляють ще й морози.

У Нікополі зараз працює 15 "Пунктів незламності" - вони ж слугують і пунктами обігріву. Приміщення забезпечені генераторами, обігрівачами, теплим чаєм та їжею, а ще для відвідувачів є теплий одяг. Чи користуються вони попитом? З'ясувала Олена Мендалюк.

Нікополь. На вулиці лютий мороз, а в пункті незламності від раннього ранку готуються приймати відвідувачів.

Дівчата роблять бутерброди, теплий чай зі смаколиками, а ще - гарячий обід.

Анатолій, житель Нікополя:

- Рис, котлетка, чай печенье і хлеб. - Допомагають такі обіди? - Для пенсіонера 70 год, конечно допомагає.

Щодня на обід лише до цього пункту обігріву приходить близько тридцяти нужденних. Переважно пенсіонери та містяни, які опинилися в скрутному становищі. Серед таких і Олексій.

Олексій, житель Нікополя:

Сижу в холоде, хотя би есть такие пункты обогрева, можно покушать і чая попить - согреться.

Окрім гарячої їжі, за потреби тут можна взяти і теплий одяг, і взуття. Єдина умова перебування - бути тверезим.

Галина Біла, чергова пункту обігріву:

Саме перше правило - приходити у тверезому стані. Я це зі своєї сторони підтримую порядок і від них требую, щоб вони дотримували порядок. Порядок спілкування, порядок перебування.

Третю зиму поспіль у Нікополі працюють ось такі стаціонарні пункти обігріву, всього їх на тепер 15. Обідами пригощають з понеділка по п'ятницю з дванадцятої до чотирнадцятої години. І вони користуються неабияким попитом. Торік під час морозів тут обігріли та нагодували сотні відвідувачів.

Ірина Бондар, директор Нікопольського терцентру соціального обслуговування та надання соціальних послуг:

Різні люди і з прописками і без реєстрації, молоді люди, які опинилися у зв'язку з військовими обставинами втратили роботу, і бабусі, і дідусі, які мають маленьку пенсію. Щодня ми бачимо різних людей.

Пункти обігріву працюють при пунктах незламності. Тут жителів Нікополя щодня чекають від п'ятої ранку до десятої вечора.