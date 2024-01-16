У виборчих бюлетенях "Союз Сари Вагенкнехт" з'явиться вже у цьому році

Небезпечна Сара. У Німеччині з'явилася нова партія, яка виступає за діалог з росією та припинення поставок зброї Україні. Що це за політсила? Чому її лідерку, Сару Вагенкнехт, називають німецькою подругою путіна? І чи є в нового союзу політичний потенціал? Тетяна Логунова розкаже.

В яскраво-червоному - у велику німецьку політику. Сара Вагенкекхт - колишня зірка партії "Ліві" - тепер очолює власну політичну силу. Нова партія - без зайвої скромності - іменна - "Союз Сари Вагенкнехт: за здоровий глузд і справедливість". Принаймні, поки що.

Сара Вагенкнехт, лідерка партії "Союз Сари Вагенкнехт: за здоровий глузд і справедливість":

Ця назва залишиться до загальних парламентських виборів. Після них, коли партія консолідується і, сподіваюся, буде представлена ​​сильною фракцією в Бундестазі, ми підберемо назву, яка не буде містити мого імені.

Програма нової партії - ще в роботі. Утім, ключові моменти вже представлені. "Союз Сари Вагенкнехт" хоче обмежити прийом біженців, обіцяє менш фанатично боротися із захистом клімату і виступає за припинення поставок зброї Україні та переговори між Києвом та москвою.

Сара Вагенкнехт, лідерка партії "Союз Сари Вагенкнехт: за здоровий глузд і справедливість":

Треба говорити, щоб побачити чого можна досягти. Багато країн Півдня закликали до переговорів, Папа Римський, Китай. Я не вважаю, що вони безперспективні. Навпаки. Це позиція "ми не будемо говорити, бо нічого не все одно не вийде" не дасть жодного результату.

За такі заяви фрау Вагенкнехт вже охрестили "німецькою подругою путіна". Сама вона - будь-які зв'язки з Москвою категорично заперечує. Але є дивний збіг. Рік тому, коли Вагенкнехт проводила біля Бранденбурзьких воріт великий мітинг з вимогою не давати українській армію зброю, видання The Washington Post, опублікувало цікаву статтю.

Посилаючись на дані західної розвідки, журналісти повідомили - Кремль вирішив серйозно взятися за Німеччину. Мовляв, представники російського уряду активно контактують з правими та лівими політиками, щоб створити потужну антиукраїнську силу. Яку може очолити … саме Сара Вагенкнехт. Тоді політик теж все заперечувала. А за кілька місяців раптом вийшла з партії «Ліві» і швидко створила власну політичну силу. Бо накипіло.

Сара Вагенкнехт, лідерка партії "Союз Сари Вагенкнехт: за здоровий глузд і справедливість":

У нас є федеральний канцлер, який здається безмовним, навіть коли він виголошує довгі промови. У нас є опозиція, яка насправді значною мірою підтримує політику влади. А потім ми дивуємося, чому люди виходять на протести. Ми заснували нову партію саме для того, щоб побороти неправильну політику, некомпетентність і зарозумілість, які розділяють нашу країну і ставлять під загрозу нашу демократію.

Чи прорветься новостворена партія у велику німецьку політику, поки сказати важко. Утім, потенціал в неї є. "Союз Сари Вагенкнехт" може перетягнути виборців у лівої та ультраправої партій, послабивши ці проросійські політичні сили. Це плюс. Мінус - за нову партію можуть проголосувати німці, які незадоволені політикою великих традиційних партій, але не готові обирати ані лівих та ані правих популістів.

У виборчих бюлетенях "Союз Сари Вагенкнехт" з'явиться вже у цьому році. Влітку партія піде на вибори до Європарламенту. Восени - побореться за місця в земельних парламентах трьох східних німецьких земель. Ці голосування і стануть першим тестом суспільних настроїв і генеральною репетицією виборів до Бундестагу.

"Союз Сари Вагенкнехт" - не перша проросійська партія Німеччини. В Бундестазі вже сидять "Ліві" та "Альтернатива для Німеччини", які виступають за діалог з росією. Політичних друзів путін має і в інших країнах Європи. В Угорщині та Словаччині - вони при владі - це "Фідес" Віктора Орбана та "Словацька соціальна демократія" Роберта Фіцо.

В Нідерландах - вибори нещодавно виграла ультра-права «Партія Свободи» Герта Вілдерса, а в Австрії нарощують рейтинги праві популісти на чолі з Гербертом Кіклем. Ну, і, звісно, куди ж без Франції. Багаторічна лідерка ультра-правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, згідно з соцопитування, має всі шанси виграти наступні президентські вибори. Вони ще нескоро, утім, посилення позицій проросійських сил - тривожний сигнал. На який треба реагувати - і Євросоюзу й Україні.