На Кіровоградщині три громади досі ліквідують наслідки негоди. Від минулого тижня в області знеструмлені майже тридцять населених пунктів. Циклон приніс дощ та сніг. Обірвались сотні дротів та завалилися електроопори.

Наша кореспондентка Олена Бринза побувала в одному із сіл, де другий тиждень відсутня електрика.

Обірвані дроти, повалені електроопори, обледенілі дерева та будинки. Це не кадри льодовикового періоду. Так виглядає Кетрисанівська громада Кіровоградщини після негоди.

Віктор Іванов, житель села Новоградівка:

Це генератор, велике приміщення, яке провітрюється, це приміщення складу.

Фермер Віктор із Новоградівки показує свій генератор. Каже, завдяки йому і світло є, і тепло, і зв'язок. Однак такі вигоди цивілізації у селі тепер - задоволення не з дешевих.

Віктор Іванов, житель села Новоградівка:

Та дорого, дорого, десь тисячу гривень получається на сутки, щоб робив генератор, то а як, бо по-другому в нас не получається, в каждого холодильники, в каждого котел.

Ті, хто генератора не мають, опалюють будинок дровами, а ґаджети заряджають - у сусідів.

Богдан Колодій, житель села Новоградівка:

Ходимо до сусідів, у кого є генератор, то беремо заряджаємо тєлєфони, вода є своя з колодязів, берем крутим, набираємо. Дровами, у нас дві грубки плит, то цей дровами топимо.

Оксана Коченко, жителька села Новоградівка:

Зв'язок хоть дали, хоть так, бо в мене чоловік реально на війні, без зв'язка я не знаю як до нього додзвонитись, він тоже переживає. Ходимо, заряжаємо в кого є генератори, то заряжаємо, пункти незламності там тоже в сєльсовєтє зарядки є, то люди приходять і молодьож, вайфай безкоштовний, гаряча кава, а це несу в магазин продавчині гарячого в термосі, бо тоже генератор не тяне, не можна морозілки підключать із чайником одноврємєнно, а хочеться щось теплого.

У магазині подруги пригощаються гарячим чаєм та обговорюють новини.

Юлія, продавчиня місцевого магазину:

Ну незручності канєшно є, ну нормально, жить можна, хлопцям там хуже чим нам.

Негода на Кіровоградщині минулого тижня найбільше пройшлась трьома громадами. Через обледеніння там обірвало дроти, попадали електроопори. Лише у Кетрисанівській громаді нарахували поваленими двісті двадцять стовпів. Це й ускладнює швидке відновлення електропостачання.

Іван Лебединський, староста Новоградівського старостинського округу:

Іменно Новоградівка один з тих населених пунктів, який постраждав найбільше і негода зробила в енергетичному рівні і найбільше постраждали не тіки електромережі, проводи, а електроопори, які сторожили за 70 і більше не помнять, щоб електроопори падали цілими рядами, десятки і більше іменно самих стовпів.

Через обледеніння місцеві занепокоєні і долею озимої пшениці.

Віктор Іванов, житель села Новоградівка:

Та ялинка ще нічого, може розмерзнеться, а на полі пшеничка дуже, днів ну не знаю дві недільки єслі буде такий льод, щоб вона вижила. Задихнеться, задихнеться да, немає кисню, вона должна дихати.

Іван Лебединський, староста Новоградівського старостинського округу:

Тривога полягає в тому, що обледеніння, іменно якби це був сніг, це було б хорошо, а обледеніння озимої культури і обледеніє, не знаю будемо надіятися тіки на те, що буде відлига, тоєсть буде потипління і льод спаде.

Відновити електропостачання усіх населених пунктів, постраждалих від негоди, енергетики обіцяють за два найближчі тижні.