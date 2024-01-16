Пройшов пекло війни, потім - реабілітацію, і повернувся до улюбленої справи. Наступна історія - про Олексія Притулу з Одеси. Він без вагань пішов захищати країну в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Далі - було важке поранення, реабілітація та протезування. Зараз чоловік працює ветеринаром. Докладніше - в матеріалі Андрія Анастасова.

У ветеринарній клініці лікар веде прийом: оглядає чергового чотирилапого пацієнта. І лише коли піднімається з-за столу, стає зрозуміло - у чоловіка немає ніг.

Ну, специфіка моєї роботи, в принципі, зменшує цю складність набагато, бо більшу частину часу я сиджу. Ну, плюс протези в мене, в принципі, гарні.

Минув тиждень як Олексій повернувся до роботи, якій віддав понад десять років життя. Свого часу любов до тварин і медицини, бажання допомагати - визначили напрямок: ветеринарія стала покликанням.

Олексій Притула, ветеран російсько-української війни:

До війни, під час війни, поки я займався своєю роботою, це сприймалось вже як місія. Але після початку повномасштабки - трохи місія в мене змінилась. І розуміння того, де я потрібний більше, ніж тут, теж трохи змінилось.

Лютий двадцять другого… початок великої війни… Олексій пішов до військкомату. Чекав на виклик і займався волонтерством. Та вже у липні потрапив до війська. Спочатку - у складі повітрянодесантної бригади воював під Бахмутом, потім - звільняв Ізюм, далі - був наступ на Лиман. На той час Олексій уже працював в евакуаційному медичному пункті: під щільним вогнем противника вивозив із полю бою поранених та загиблих бійців.

Олексій Притула, ветеран російсько-української війни:

Ми виїжджали майже на передок: це перша ланка ланцюга. Тобто ми забирали майже з позицій хлопців часто.

Під час однієї з евакуацій група потрапила під ворожий обстріл. Снаряд прилетів Олексію просто в ноги. Поранення виявилося дуже важким.

Олексій Притула, ветеран російсько-української війни:

Я зрозумів майже одразу, що сталося: можливо, на якійсь дуже недовгий проміжок я втратив свідомість, але, в принципі, я встиг собі і турнікети накласти, і документи там перекласти - так, щоб вони були при мені, і покликати на допомогу. Поряд були хлопці з суміжного підрозділу, які мене дуже швидко - просто там протягом півгодини - вже вивозили на якомусь БМП: ну прямо як в кіно було - прямо клас, супер.

Складні операції, ампутація ніг, лікування в різних містах України… Потім - протезування й тривала реабілітація - Олексій мав заново навчитися ходити. Весь цей час поруч із чоловіком - його дружина та маленька донька.

Потужна підтримка колег, друзів, і навіть незнайомих людей - значно пришвидшили відновлення ветерана.

Він не здався, не склав руки, а боровся!

Юлія Притула, дружина Олексія:

Ну, навіть не було думки: сісти і, мовляв, усе, капець, життя закінчилось - просто перша думка: так, ок - де він і що робити! І я от не давала собі як би сісти і заритися в якусь цю прямо - як це культурно сказати - ну в цю жесть - просто не зариватися: ну, шо -маємо що маємо, а що робити!

Зараз Олексій працює у ветеринарній клініці дерматологом. Каже, не впасти духом і швидко повернутися до улюбленої справи допомогло те, що з самого початку він усвідомлював усі ризики війни.

Олексій Притула, ветеран російсько-української війни:

Знаєте, я ще коли тільки отримав поранення, я завжди про це розказую - я вже бачив, що там ну, нема що збирати, що там все дуже паршиво - я вже собі думав про те, як я буду жити далі: я думав, що я запротезуюсь: ну, не знаю, як бігати, а ходити, сидіти я точно зможу, життя продовжується, голова ціла - коротше.

Повернення на роботу чоловік сприймає як певний етап соціалізації. А ще він хоче власним прикладом показати іншим пораненим бійцям - здаватися не можна, треба завжди рухатися вперед.

Кирило Попов, терапевт ветеринарного шпиталю:

Бо коли людина з його травмою починає працювати, починає підійматися знову, всі навколо люди теж дивляться, що неможливого, в принципі, нічого немає. Немає моменту, що ти можеш собі сказати, що ти чогось теж не можеш.

Ветеран переконаний - бути корисним для держави і своїх близьких має бути в основі світосприйняття кожного українця.

Олексій Притула, ветеран російсько-української війни: