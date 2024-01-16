Мурал - у під'їзді багатоповерхівки. У Вінниці художниця створила велетенський 3D-стінjпис, присвячений нашим воїнам. Він складається з трьох частин. А головна мета, якої прагнула досягнути авторка, - зробити так, щоб всі пам'ятали про подвиг Героїв, які борjнять Україну.

Що зображено на цій "картині"? Скільки часу пішло на її створення? Про все - далі в матеріалі.

Військові - герої. Все. Тільки так ми маємо ставитися до тих, хто повертається з передової. З ПТСР, або з ампутаціями. Всі ці люди роблять кожний наш день.

І цю думку вінницька художниця на ім'я Доля намагається донести у своєму велетенському 3D-зображенні. Його розташувала на дев'ятому поверсі одного з вінницьких будинків.

Доля, художниця:

Понад п'ять місяців я працювала над самим зображенням, і декілька місяців до того - планувала ескіз, пропрацьовувала орнаменти і переосмислювала, пропускала історію через себе. Для того, щоб кожен прийшов сюди і відчув те, що проживають ті, хто втрачають,….

Над муралом дівчина працювала сама. Без сторонньої допомоги.

Доля, художниця:

Тоді коли я починаю справу - так, виникають складнощі, так, важливо знайти фінансову підтримку, так важливо донести важкі пакунки із фарбами, так, потрібно працювати вісім годин на лісах з такою висотою. Та роблячи такий вибір - я роблю його з позиції або мені складно, або з позиції: я цього бажаю, і в мене все вийде. Тому це було легко!

В основі муралу - український боєць, що обіймає вагітну жінку. Прообразом головної героїні стала подруга художниці: лікар-реабілітолог, яка на початку війни втратила коханого на фронті. Воїн - у балаклаві, адже це збірний образ. У ньому кожен може впізнати власного чоловіка, сина, батька... Долоньки - символізують єдність. До виконання цієї частини муралу художниця залучила учнів, друзів та волонтерів.

Доля, художниця:

Діти приєдналися до цієї ідеї залюбки. І з такими побажаннями, навіть молитвами приходили, щоб поставити свою долоньку і тільки міцнішати у своїй вірі, що перемога - за Україною. Далі про мурал Миру чули друзі, знайомі, і вже долучалися до справи ті, хто підтримує наше військо це для мене визначальне.

З війни художниця чекає коханого. Він зараз служить у лавах ЗСУ. Тож на стінописі є і частинка власних мрій авторки.

Моя мрія зображена на третьому плані муралу Миру. Це про те, що повернеться мій коханий, ми житимемо щасливо. І виховуватимемо наших дітей…

Понад усе художниця хоче, щоб її мурал побачили наші захисники. Аби знали, що в тилу про них не забувають.

Доля, художниця: