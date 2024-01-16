Через війну в Україні побільшало самотніх літніх людей. І серед них багато таких, що не можуть дати собі ради. Купити продукти чи ліки. Тож фахівці "Червоного хреста" в Україні для підтримки пенсіонерів запустили проєкт - сотні соціальних помічників по всій країні допомагають людям поважного віку розв'язувати щоденні проблеми. Як це працює? Розкаже Жанна Дутчак.

З рюкзаком на плечі - Ольга поспішає до своїх підопічних. Жінка - соціальний помічник.

Ольга Сидорова, соціальний помічник Товариства Червоного Хреста України:

Помічник для людей, які опинилися під час війни без підтримки своїх рідних, вони опинилися або в чужому місті - це люди які ВПО, старенькі, літні люди старше 65 років, їм важко орієнтуватися в новому місті, їм важко соціалізуватися.

Ольга саме купує для своєї підопічної все необхідне: продукти, ліки.

Ольга Сидорова, соціальний помічник Товариства Червоного Хреста України:

Все ніби купила, харчі по замовленню є. За ліками довелося трішки побігати. Тому що подивившись в Інтернеті ті ліки, які пані замовила в одній аптеці, в іншій атеці коштували на 120 грн дешевше. 120 гривень - це велика економія для наших підопічних

Лідії Михайлівні - сімдесят чотири. Із рідних - у жінки лише дочка, що живе закордоном. Виїхала ще до війни. Кликала і маму з собою, але та відмовилася.

Лідія, переселенка з Донецької області:

Я з України нікуди не хочу.

З Лиману до Івано-Франківська старенька приїхала ще влітку 22-го. Кілька місяців жила в шелтері. Подружилася з жінкою, яка згодом здала їй в оренду - за символічні кошти - ось цю однокімнатну квартиру.

- Як почуваєте себе? - Та нога болить. А ти мені ліки купила. - І ліки купила ось дивіться.

З квартири - старенька майже не виходить. У неї інвалідність третьої групи - проблеми з ногами. Зв'язок із зовнішнім світом - тримає через соціальну помічницю.

Олю, мені треба чоботи в ремонт. Якщо можна вони ось тут в мене.. ось бачиш відклеїлося. Тут треба підошву. - Добре. Давайте пакет.

Лідія, переселенка з Донецької області:

Це таке хороше діло для таких людей, які в такому становищі як о це я. Людини, яка така розгублена, яка не знає ні міста, не знає, що роботи і ще й стан здоров'я такий. Це дуже важливо ось така допомога. Така підтримка в усіх напрямках - і продукти, і побут, вона мені і їжу приносить яку дома готує (плаче) ото принесе.

Соціальний помічник також постійно стежить за станом здоров'я підопічних. У рюкзаці Ольги - завжди є тонометр, пульсоксиметр і глюкометр.

- Тиск підвищений для вас, пані Лідіє, ви, мабуть, нині нервували. - Та новини дивилась оце зранку. Показали, як хлопці загинули там (схлипує). - Пані Лідіє, не потрібно це все приймати до себе.

Ольга Сидорова, соціальний помічник Товариства Червоного Хреста України:

Ми ще для них як психологи, які можуть вислухати, порадити щось. Для них дуже важливе спілкування. Інколи каже: прийди, мені щось потрібно. Я прихожу, а вона каже - я поставила каву, давай просто поспілкуємось.

В Ольги, окрім пані Лідії, - ще дев'ять підопічних. До кожного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. Ольга каже: вона й сама переселенка. До Івано-Франківська переїхала з Донеччини - разом із родиною у перші місяці великої війни. Червоний Хрест України тоді саме набирав бажаючих стати соціальними помічниками. За фахом жінка - медсестра, тож подала документи, і її взяли у команду.

Проект "Догляд вдома" у Товаристві Червоного Хреста України запустили у перший рік великої війни. То була вимога часу - самотніх стареньких в Україні суттєво побільшало.

Олександр Стойка, працівник Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України:

З початком повномасштабної війни багато молодих людей виїхали, позалишали батьків, в когось пішов в армію служити і так, і дійсно з'явилася потреба наборі людей аби запустити такий проект, щоб хоч трохи полегшити життя людям, забезпечити їх послугами.

Загалом на Івано-Франківщині під опікою соціальних помічників - близько півтисячі літніх людей. А запитів - іще більше. Багатьом - благодійники змушені відмовляти.

Олександр Стойка, працівник Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України:

У нас є черга, по мірі звільнення місць - коли люди відмовляються від послуг як родичі повертаються, чи забирають їх наприклад закордон і ми беремо по черзі людей на догляд.

Аби подати запит на послуги соціального помічника, треба звернутися до найближчої обласної організації Червоного Хреста України або зателефонувати до інфо-центру Товариства за телефоном гарячої лінії.