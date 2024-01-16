У Житомирі відкрили Центр психосоціальної допомоги для підлітків. Це простір, де допомагають тим, хто відчуває страх і тривогу під час війни, не може пристосуватися до життя в евакуації. Який вигляд має центр і як там допомагають - наш репортаж.

Гучні вибухи, пронизливі звуки сирен та напівпорожнє місто. Жити в таких умовах - було нестерпно, розповідає дванадцятирічна Уляна. Ще на початку великої війни батьки дівчинки вирішили евакуюватися з Харкова. Уже два роки родина живе в Житомирі.

Уляна - переселенка з Харкова:

Мені тут все подобається. Парки дуже красиві, театр, кінотеатр. Ми приїхали, і буде дуже цікаво розповісти про своє місто.

У новому місті Уляна неабияк сумує за Харковом. Каже: там залишилося все найрідніше. Щоби полегшити доньці життя далеко від дому, батьки привели її в Центр психологічної допомоги "Світи", який днями відкрили у Житомирі. Дівчинка розповідає - це місце, де можна хоча б ненадовго забути про всі негаразди.

Уляна - переселенка з Харкова:

Підтримка і нові знайомства, щоб підтримати, тому що ми можемо підтримати один одного.

Із юними переселенцями в Центрі працюють психологи. Фахівці намагаються зробити так, аби діти не відчували себе чужими серед незнайомих людей. Зрозуміли - тут їм так само раді, як і вдома.

Тетяна Давидовська - співзасновниця психосоціального проєкту для підлітків:

Найбільше, з чим ми стикаємось - це проблема знайти друзів і адаптуватися в новому середовищі. Багато різних інструментів, принципи травмочутливої педагогіки, відновні практики.

Ментальне здоров'я дітей має не менш важливе значення для розвитку людини, ніж здоров'я фізичне - наголошують керівники Центру. Психологи у роботі з підлітками спиратимуться на методики своїх колег-практиків зі США, Ізраїлю та країн Європи.

Тетяна Давидовська - співзасновниця психосоціального проєкту для підлітків:

Цей центр для діток ВПО і для дітей, які постраждали від війни в Україні. Спрямування нашої роботи власне для дійтей, які мали травму війни, а в Україні це майже усі діти.

Центр психосоціальної допомоги розрахований переважно на школярів від 12-ти років. Залежно від віку та емоційного стану, їх поділятимуть на групи.

Артем Мазур - засновник проєкту психосоціального проєкту для підлітків:

Ми проводимо величезну кількість майстер-класів самоосвітніх, які допомагають дітям продовжувати всесторонньо розвиватися.

Житомир - уже четверте місто, де засновники реалізують проєкт психологічної допомоги неповнолітнім. Схожі заклади працюють у Львові, Черкасах і Хмельницькому. Щоби стати відвідувачем центру "Світи", достатньо заповнити анкету на сайті. Усі заняття - безкоштовні.