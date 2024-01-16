Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів і заявивши, що підтримає експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

За попередніми даними, Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Експрезидент отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії після завершення підрахунку майже в 50% округів.

Друге місце поки що посідає губернатор Флориди Рон Десантіс. Трійку лідерів замикає колишня постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі.

Після рішення про вихід з праймеріз Рамасвамі заявив про підтримку Трампа.

25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США". 28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.