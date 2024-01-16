Республіканець Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з президентських перегонів у США [ Редагувати ]
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів і заявивши, що підтримає експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.
За попередніми даними, Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Експрезидент отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії після завершення підрахунку майже в 50% округів.
Друге місце поки що посідає губернатор Флориди Рон Десантіс. Трійку лідерів замикає колишня постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі.
Після рішення про вихід з праймеріз Рамасвамі заявив про підтримку Трампа.
25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США". 28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.
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