Росіяни не припиняють спроб прорватися до Куп'янська і постійно штурмують наші позиції. Українській піхоті важко, адже ворог застосовує принцип вогневого валу - артилерія там не змовкає. На Куп'янськ летять керовані авіабомби та ракети, перетворюючи місто на руїни.

Репортаж Станіслава Кухарчука з прифронтового міста - далі.

Сирена повітряної тривоги у Куп'янську майже ніколи не стихає. Тут вона попереджає не тільки про загрозу ракетного удару, а й пуски керованих авіабомб. Лінія фронту зовсім близько до міста, і російська авіація системно завдає ударів. Тут досі залишаються від трьох до 5 тисяч жителів, які два роки тому вже пережили окупацію. Ганна виїжджати наразі не планує, і дуже сподівається, що наші вояки втримають оборону.

Анна - жителька Куп'янська:

Тяжко, ну ми сподіваємось, що все буде добре, ми сподіваємось на наших хлопців тому, що таке, як було, нам більше не хочеться.

І хлопці роблять все, аби росіяни не прорвались до міста. Сергій - командир реактивного підрозділу 32-ї механізованої бригади. Він уважно вдивляється в монітори, щоб вчасно визначити, на якому з напрямків знадобиться робота його бойових машин. Ворог тисне і відчутно переважає як в піхоті, так і в артилерії.

Сергій - офіцер 32 Окремої механізованої бригади ЗСУ:

Вони в декілька раз більше нас працюють, в них проблеми зі снарядами зараз немає і вони зі всіх стволів. Ми їм теж насипаємо, але вони набагато більше.

В очікуванні команди на бойовий виїзд екіпажі БМ-21 Град прогрівають свої машини. Стійкі морози даються взнаки - важко не тільки людям, а й техніці.

Тим паче така. Ці реактивні системи передала Україні Польща. Машини випуску 70-х років минулого століття, і постійно потребують ремонтів. Але їхня підтримка нашій піхоті вкрай необхідна, тому хлопці навіть в морози не лінуються - дбають, щоб машина була в робочому стані.

"Град" - зброя для масованих ударів по площах. Але через засилля ворожих дронів хлопці працюють малими групами - по одній, дві машини. Це теж ефективно, каже їхній командир.

Олександр - військовослужбовець 32 Окремої механізованої бригади ЗСУ:

От я їх називаю своїми янголами смерті, бо вони приносять смерть для того, щоб жили наші парні і буває таке, що коли ми відпрацюємо - то вся лінія фронту тишина. І я розумію, що в цей момент у наших парнєй є хоч пару секунд, щоб просто видихнути.

І неймовірними зусиллями наших вояків лінія фронту під Куп'янськом попри намагання росіян міцно тримається.