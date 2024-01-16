"Психологічні" смуги перешкод: у Північній операційній зоні бійці відточують навички [ Редагувати ]
"Психологічні" смуги перешкод. Один із важливих елементів тренування українських бійців. У Північній операційній зоні для підтримки особового складу у бойовій готовності збудовані вже близько півсотні таких. Вони дають можливість загартувати бійців і фізично, і психологічно.
Північна оперативна зона. Волинський напрямок. Працює піхота, артилеристи, мінометники та вогневі групи протиповітряної оборони. Це воїни ЗСУ відточують навички.
Підготовка має бути у кожної людини, яка виїжджає на бойові дії.
А так військовики долають психологічну смугу перешкод. Стрілянина, димова завіса, вогонь, вибухи - умови максимально наближені до фронтових.
Позивний "Дубай" - військовослужбовець Збройних сил України:
Перш за все, це психологічна смуга перешкод, на якій бійці підготовлюють себе, як психологічно до імовірних подій з якими вони зіштовхнуться на полі бою. Тобто підриви. Стрільба. Тобто їх немає нічого відволікати. Вони мають слухати свого командира і виконувати чіткі накази від нього.
Особовий склад виконав завдання: зі стрілецької зброї, мінометів та дронів - бійці завдали потужних ударів по умовних ворожих цілях. З поля бою військові медики - за сценарієм навчань - вивозили поранених на квадроциклах.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
На машинах не вєздє проїде… А це як така маленька дуже між деревами. В Кремінських лісах.
Владислав, військовий медик:
Я безумовно не знав, що з ним буде. Мені поступила команда, що є трьохсотий. Я прибув на місце евакуації де проаналізував ситуацію, що є трьохсотий. Я прибув на місце евакуації, де побачив осколкове поранення лівого бедра. Перше, що робиться - накладується турнікет, зупиняється кровотеча.
За роботою наших захисників спостерігає командування. Запевняють: такі тренування справді готують до бойових умов!
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Тут відпрацьовується дуже багато аспектів саме на індивідуальних підковках військовослужбовця, колективної підготовки, а саме командирів лідерів, командирів груп. Основна її мета - це відпрацювання стійкості під час бою.
Офіцери наголошують: хлопці дуже вмотивовані та професійно підготовлені.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Хлопці повністю впоралися із завданням. На чолі кожного підрозділу є відповідний лідер і командир. В даному випадку тут був командир взводу, присутній був командир бригади. Вони на ротаційній основі постійно тренуються на визначеній смузі перешкод.
Генерал наголошує - у Північній операційній зоні споруджено близько п'ятдесяти смуг перешкод. Це дає змогу провести якісний вишкіл. Загартувати особовий склад і фізично, і морально.
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