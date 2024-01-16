Обговорювати тему безпеки у різних ситуаціях зі своїми дітьми радять і дорослим.

Уроки безпеки для школярів. Заняття для малечі проводять рятувальники спільно з поліцейськими у Черкасах. Дітей вчать правильних дій - у надзвичайних ситуаціях, як от під час пожежі чи виявленні вибухівки. Як відбувається таке навчання - бачила Ірина Васюра.

Так задоволені школярі зустрічають своїх лекторів. Сьогодні справжні поліцейські та рятувальники розповідають їм про важливе.

П'ятикласники уважно роздивляються муляжі вибухонебезпечних предметів, а потім ще вчаться, як діяти у разі пожежі.

Закриваємо, присідаємо і рухаємось у сторону дверей.

Далі поліцейські розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху.

А ще дарують флікери, щоб школярі були видимими на дорозі у темний час доби.

Ідеально буде - це рукав, бо коли ми рухаємось, в нас рухається рука, таким чином водій краще буде помічати пішоходів.

Учні від такого уроку в захваті. Кажуть, дізнались багато нового.

Софія Коваленко, школярка:

Не можна підходити близько до мін, які нерозміновані, поля, ліси, не можна підходити близько до льоду, бо він дуже крихкий.

Костянтин Поліщук, школяр:

В мене не було світловідбивної стрічки, але я включав фонарик на телефоні і піднімав вгору, шоб мене машина бачила.

Знання дітей тішать і рятувальників. Такі уроки безпеки вони проводять регулярно в усіх навчальних закладах, щоб мінімізувати загрозу надзвичайних ситуацій за участі школярів.

Юлія Норовкова, речниця ДСНС України у Черкаській області:

Буває таке, що у класах буваємо по декілька разів і діти відповідають на наші запитання вже нашими словами, вони засвоюють інформацію, але, на жаль, надзвичайних випадків нам не уникнути.

А от поліцейські помітили, що завдяки таким урокам дітлахи на дорозі часом відповідальніші за деяких дорослих.

Вікторія Семенюк, старший лейтенант поліції:

Молодше покоління дійсно багато знає зараз, бо на постійній основі проводяться профілактичні лекції не тільки на тему безпеки, а на багато інших тем, молодь зараз обізнана більше ніж люди похилого віку.

Обговорювати тему безпеки у різних ситуаціях зі своїми дітьми радять і дорослим. А ще - обов'язково на власному прикладі вчити важливості дотримання цих правил.