Уроки безпеки для школярів проводять рятувальники спільно з поліцейськими у Черкасах [ Редагувати ]
Уроки безпеки для школярів. Заняття для малечі проводять рятувальники спільно з поліцейськими у Черкасах. Дітей вчать правильних дій - у надзвичайних ситуаціях, як от під час пожежі чи виявленні вибухівки. Як відбувається таке навчання - бачила Ірина Васюра.
Так задоволені школярі зустрічають своїх лекторів. Сьогодні справжні поліцейські та рятувальники розповідають їм про важливе.
П'ятикласники уважно роздивляються муляжі вибухонебезпечних предметів, а потім ще вчаться, як діяти у разі пожежі.
Закриваємо, присідаємо і рухаємось у сторону дверей.
Далі поліцейські розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху.
А ще дарують флікери, щоб школярі були видимими на дорозі у темний час доби.
Ідеально буде - це рукав, бо коли ми рухаємось, в нас рухається рука, таким чином водій краще буде помічати пішоходів.
Учні від такого уроку в захваті. Кажуть, дізнались багато нового.
Софія Коваленко, школярка:
Не можна підходити близько до мін, які нерозміновані, поля, ліси, не можна підходити близько до льоду, бо він дуже крихкий.
Костянтин Поліщук, школяр:
В мене не було світловідбивної стрічки, але я включав фонарик на телефоні і піднімав вгору, шоб мене машина бачила.
Знання дітей тішать і рятувальників. Такі уроки безпеки вони проводять регулярно в усіх навчальних закладах, щоб мінімізувати загрозу надзвичайних ситуацій за участі школярів.
Юлія Норовкова, речниця ДСНС України у Черкаській області:
Буває таке, що у класах буваємо по декілька разів і діти відповідають на наші запитання вже нашими словами, вони засвоюють інформацію, але, на жаль, надзвичайних випадків нам не уникнути.
А от поліцейські помітили, що завдяки таким урокам дітлахи на дорозі часом відповідальніші за деяких дорослих.
Вікторія Семенюк, старший лейтенант поліції:
Молодше покоління дійсно багато знає зараз, бо на постійній основі проводяться профілактичні лекції не тільки на тему безпеки, а на багато інших тем, молодь зараз обізнана більше ніж люди похилого віку.
Обговорювати тему безпеки у різних ситуаціях зі своїми дітьми радять і дорослим. А ще - обов'язково на власному прикладі вчити важливості дотримання цих правил.
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