Жодних тактичних та територіальних успіхів ворог не має: у 92-й бригаді розповіли про бої на півдні Бахмута (відео) [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Про це повідомив генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 січня.
На півдні Бахмута фронт тримають бійці 92-ї бригади, повідомив молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92 бригади ім. кошового отамана Івана Сірка ЗСУ Олесь Маляревич.
"92 бригада тривалий час працює ні півдні Бахмута. Ми зараз знаходимося в активній обороні разом з іншими бригадами. Ворог вчиняє штурмові дії щодня, але жодних тактичних та територіальних успіхів не має. Тобто завдання по обороні цієї лінії виконуються.
Ворог кидає в бій все, що має. Це і мобілізовані, і професійні військові, і ВДВ, і Шторм Z. Немає такого, як раніше, коли якась бригада заходила в повному складі. Вони кидають в бій все, що мають, і постійно підтягують нові резерви. Тобто мобілізаційний ресурс у них є, він потужний, жива сила є.
Вчора, наприклад, був дуже потужний прорив зліва від нас. І силами двох бригад він був зупинений. І наші дрони працювали достатньо ефективно, тож кілька одиниць техніки було знищено", - розповів Олесь Маляревич.
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