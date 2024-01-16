На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої. Ворог намагається втримати кожен метр української землі. Нашим воїнам давати відсіч нелегко, але роблять усе можливе, аби окупанти не добилися жодних успіхів у цій війні.

З фронту, а саме з Курдюмівки, повернулися чернівецькі прикордонники. Серед них - і Роман Нечай на псевдо "Мольфар". Старший бойової групи розповів подробиці боротьби на східному фронті Ользі Лучек.

Артилерійські дуелі не вщухають. Росіяни б'ють з усього наявного озброєння. Це лише маленький фрагмент частини запеклого бою. Тут українських військових ворог відслідковує і обстрілює зі своїх численних дронів.

Роман Нечай, прикордонник:

У нас була антидронова пушка, прикривали ми максимум щоб позбивати, повідганяти ті дрони, то реально було як рій бджолів.

А вже на цьому відео Роман намагається допомогти важкопораненим воїнам. Ні, він не медик, столяр із 20-річним стажем, але коли побачив, як побратими стікають кров'ю, робив усе можливе для їхнього порятунку.

Роман Нечай, прикордонник:

В цього побратима на позивний "Філ", в нього було не тільки одне поранення, зрозуміло, що це осколкові були, а в нього там було 5-6 - самі серйозні на одній руці. Одну рану я затампонував, замотав, а коли відпустив один оберт турнікета, то побачив, що нижче ліктя на руці там реально появилася кровотеча така імпульсивна, тобто кров вже пульсувала.

Росіяни лютували, хотіли повернути втрачені позиції, тож стріляли без перестанку.

Роман Нечай, прикордонник:

Ми були тоді під обстрілами, то не так то було все просто. І не знали, шо в нас тут відбувається, тобто хлопці контролювали ситуацію, але в той момент на тій позиції потрібно було відправити наших бійців, поступила команда наших бійців відправити на посилення тієї позиції, аби не втратити. Бо ті позиції ми коли зайшли, то в пі***ів - тільки відбили їх.

Того страшного ранку Роман врятував поранених побратимів. Раніше чоловік бойового досвіду не мав, але коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов воювати. Одразу став старшим бойової групи. А завдяки однофамільцю-мольфару - і позивний не забарився. Свій бойовий шлях Роман розпочав на самому гарячому напрямку - Бахмутському. Озарянівка, а згодом - і Курдюмівка…Зізнається, найважче було віддавати накази, котрі могли вартувати комусь життя.

Роман Нечай, прикордонник:

Прийшлося мені теж віддавати накази, щоб відправити двох хлопців своєї групи, відправити туда, незважаючи на білий день, не зважаючи на рій дронів, не зважаючи на те, що нас крили там без перестанку, тобто працювала шо стрілецька зброя, шо артилерія працювала. Вони повернулися дякувати Богові, вони зайшли туда виконали поставлену задачу і повернулися вже вечером живі і здорові.

Наші захисники намагаються втримати ворожий наступ, хоча дається це надзвичайно важко.

Роман Нечай, прикордонник:

Там зрозуміло є карта, карта лінії розмежування, карта вогню, то задавалося питання може ми краще трошки там будемо ззаді і буде наступ, там безпечніше, можемо краще працювати ніж іменно в тому місці, але ми шо робимо, нам треба звільняти, хоча б по тих сто метрів і якщо ми будемо переміщатися вперед-вперед, то це зрозуміло буде користь з того і ми маємо це зробити, а не просто там займати оборону і чекати.

Романові на фронті довелося бути і провідником. Заводив на позиції військових, останнім мав і виходити з бойових місць. Ось це фото воїн показує нам після чергового вдало виконаного завдання. Проте щоразу дорога небезпечна, а операція - складна. Ворог підступний, на шляху до позицій чекають мінні засідки. І якщо їх Роману вдається оминути, то ворожого ока не завжди уникнути.

Роман Нечай, прикордонник:

Вийшли тільки з позиції, з посадки біля поля на стежку - по нас зразу почав працювати кулемет, який був від нас за 350 метрів, а другий з іншої сторони на 400 метрів, біля самого цвинтаря, де лінія електропередач. Ми, звичайно, там поприсідали, він зупинився, почали прискорювати темп, бігти.

Цілими і неушкодженими тоді вдалося вибратися бійцям. А нині Роман у відпустці, набирається сил і вже незабаром планує знову повернутися на фронт.

Роман Нечай, прикордонник: