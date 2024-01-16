Ракетна атака на столицю 2 січня. Жителям зруйнованої багатоповерхівки в Солом'янському районі надали тимчасове житло. Утім, постраждалі прагнуть якнайшвидше повернутися у власні квартири.

Скільки часу займе відновлення будинку? І на яку ще допомогу можуть розраховувати жильці? З'ясовував Анатолій Журавльов.

Ось такий вигляд нині має одна з багатоповерхівок, що найбільше постраждала в Солом`янському районі столиці - під час російської масованої повітряної атаки 2-го січня.

Осколок ми тут знаходили отакий от. Він не великий, але дуже важкий - чотири або пʼять кілограмів, навєрно.

Другий поверх будинку. Наталія проводить екскурсію своєю квартирою. Вибух стався в кількох метрах під вікнами оселі жінки.

Наталія Шевчук, жителька Києва:

В квартирі була вся моя родина - чоловік, діти і моя мама. Зараз ми в нашій спальні - там, де ми знаходились у момент вибуху. Там дитяча і - кімната, де була мама.

Лише дивом тоді всі вціліли, каже Наталія. Ударною хвилею повиносило всі вікна та двері. В квартиру залетіла купа різних уламків та бетонних брил - одна з них досі лежить в кімнаті матері.

Три було поменше, то їх змогли витягнути, викинули через вікно. А цю ніхто не може підняти. І я так розумію вона оце і вибила. - Тобто по суті над мамою це все пролетіло? - Так, а тут от навіть видно - летіли ці по стінам.

З тимчасовим житлом сім'ї Наталії допомогли друзі та родичі. Та тепер жінку, як і її сусідів хвилює - як відновлювати своє житло.

Ірина Ільющенкова, заступник начальника управління надання адміністративних послуг Соломʼянської райдержадміністрації м. Києва:

Ми з другого січня працюємо в посиленому режимі. На консультацію, на прийняття ці люди, які постраждали, вони приймаються окремими адміністраторами, з окремим порядком, тому максимально сприяємо в отриманні ними всіх гарантій, які вони мають отримати від держави.

Втім, питань у людей залишається безліч.

Галина та Павло, жителі Києва:

Там батареї порвані, там заливає - це те, що потрібно перекрити зараз. Не завтра, не після завтра. - Крім того, охорона будинку. Принаймні з другого по пʼятий підʼїзд немає такої, щоб була надійною зараз. Більше того в багатьох людей питання стосовно того, як сплачувати за комірне зараз.

Міські чиновники вирішили провести велику зустріч з мешканцями, щоб роз'яснити ситуацію.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

- Третій під'їзд? - Так. - Він постраждав - 3-4 під'їзд - найбільш сильно. При такій вибуховій хвилі, приклад наведу - на Богатирській, 20 були пошкоджені стояки каналізацій. Ви почнете щось робити, навіть якщо - потрібно ще обстежити конструкції, щоб на голову не впало... Стояки каналізацій - його не видно, зашито. Воду пустили - біжить по всьому стояку.

Без дискусій не обійшлося.

- Вам відбудують квартиру. - Квартиру... А що в мене було? У мене нічого з меблів не лишилося, нічого. Ні з техніки, ні з меблів. От як? - Не відшкодовуємо. На сьогодні немає механізму... - Так ми пенсіонери під 80 років. Як ми собі це можемо відновити?

Посадовці обіцяють розв'язати проблемні питання. Щодо строків, кажуть - усі мешканці будинку повернутися у власні оселі - зможуть мінімум за 10 місяців. З урахуванням експертиз, тендерів та відновлювальних робіт.

Вʼячеслав Непоп, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Будемо зустрічатися і доповідати вам, і від вас буде обратний звʼязок - з нашими будівельниками, з Якимовим, Хошевським, і всіма, хто буде ремонти, тому що в нас є потреба контактувати практично з усіма мешканцями.

Павло, житель Києва:

Все одно питань лишається куча. Сказати, що тут погано, ніхто мені нічого не зробив - я не можу, чесно. Але питань лишається багато.

І хоч тепер на людей чекають не найлегші місяці життя, рук вони не опускають. Сподіваються - міська влада виконає свої обіцянки.

Наталія Шевчук: жителька Києва: