Чи може росія напасти на східний фланг НАТО? Німецький Bild вважає, що так. На сторінках видання опублікували документ міністерства оборони країни. Йдеться про підготовку до можливого нападу росії на східний фланг НАТО, наважитися на який москва може вже наступного року.

І хоча застереження і спекуляції доволі давно з'являються в західній пресі, Bild у цьому сенсі - особливе видання, адже свого часу воно прилюднило плани вторгнення рф в Україну. І як виявилося - правдиві. Тему продовжить Тетяна Логунова.

"Інформація тільки для службового використання" - на сторінках найпопулярнішого таблоїда країни. Німецьке видання Bild публікує секретний документ міністерства оборони, розроблений начебто для навчань - про підготовку до війни з росією. У матеріалах, які потрапили в руки журналістів, фахівці відомства детально описують сценарій можливого конфлікту росії з Альянсом. І початися може ескалація вже цьогоріч!

Події Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартують в лютому 2024 року. Росія запустить тоді чергову хвилю мобілізації та призве в армію додатково 200 тисяч вояків. Потім Кремль, підбадьорений слабкою підтримкою Києва з боку Заходу, почне весняний наступ в Україні, який досягне певних успіхів до червня 2024 і поступово відтіснить українську оборону. А вже у липні, за сценарієм, почнеться спершу прихована, а згодом більш відкрита атака росії на Захід.

Першими західними мішенями росії, за документом, ймовірно стануть країни Балтії. Саме проти них москва проводитиме масштабні хакерські та інші гібридні атаки, підбурюватиме етнічні російські меншини в Литві, Латвії та Естонії. Щоби спровокувати зіткнення, які росія використає як привід для початку масштабних навчань на своїй та білоруській території "Захід 2024".

Ось який вигляд має загострення згідно з секретним документом Бундесверу: у жовтні росія перекидає війська та ракети середньої дальності до Калінінграда та накачує свій ексклав пропагандистською брехнею про неминучий напад НАТО. Таємна мета Кремля: підкорення Сувальського коридору - вузький польсько-литовський коридор між Білоруссю та Калінінградом.

За сценарієм, у грудні 2024 року там спалахне штучно спровокований "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

Потому москва звинуватить Захід у підготовці нападу. А Польща та країни Балтії проситимуть Альянс про захист. У березні 2025-го року росія перекине додаткові сили до кордонів з країнами Балтії. У травні, у так званий день Х, НАТО розмІстить на східному фланзі 300 тисяч своїх солдатів.

Події закінчуються через 30 днів після дня Х. У районі Сувальського коридору дислоковані понад півмільйона озброєних до зубів західних і російських воякІв. Питання, чи стримає росію НАТО, у сценарії навчань залишається відкритим...

Публікацію вже прокоментували в міністерстві оборони Німеччини. Речник відомства не підтвердив, але й не спростував автентичність документів. Мовляв, військовики опрацьовують усі, навіть малоймовірні сценарії. Особливо, коли йдеться про вишкіл та підготовку.