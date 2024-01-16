"Продовжуємо роботу з розширення плацдарму": Гуменюк розповіла про бої на Херсонщині (відео) [ Редагувати ]
На півдні України ракетна небезпека залишається високою, у Чорному морі на чергуванні перебуває фрегат "Адмірал Макаров", який потенційно може нести 8 ракет "Калібр". Після певної перерви ворог знову почав застосовувати тактичну авіацію на Херсонщині, скидаючи керовані авіабомби на українські позиції та населені пункти.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Ми продовжуємо свою контрбатарейну боротьбу, продовжуємо утримувати позиції на лівому березі, і продовжуємо роботу з розширення плацдарму.
Ворог у свою чергу наважився лише на один штурм за минулу добу на цьому напрямку, він теж був безуспішним. Вони знову тратили особовий склад і були змушені повернутися на вихідні позиції.
Ми зі свого боку вдарили потужно по їх потенціалу і три РСЗВ - два "Урагани" і "Град" були знищені за минулу добу, 8 гармат крупнокаліберних, кілька одиниць авто та бронетехніки. Продовжуємо нищити і мінометні розрахунки, як тільки ворог їх підтягує і розгортає на цьому напрямку.
І ворог втрачає свій так званий малий флот - ті човни, за допомогою яких вони, намагаючись маневрувати між островами, розгортають спостережні пункти...
Нажаль, ворожу авіацію ми все ж не ліквідували повністю, і вони створили певне напруження у повітрі для того, щоб відвести увагу від втрати своїх літаків. Вони активізували тактичну авіацію в нашій зоні відповідальності, 13 керованих авіабомб спрямували по правому березу зокрема, намагаючись максимально вдарити по цивільній інфраструктурі.
Це все ворог намагається перетворити у такий тиск в якості помсти за нашу активність на лівому березі. А свої дії на лівому березі вони не вважають успішними, і хоч і продовжують штурми, але помітно знизилась ця інтенсивність...
Великі десанті кораблі були заведені в пункти базування, залишився покараним тільки екіпаж "Адмірала Макарова", це ракетоносій надводний, який продовжує в штормових умовах нести службу. І нести загрозу ракетного удару, бо "Макаров" може нести 8 "Калібрів". І навіть в штормових умовах, як зараз - 3-4 бали в Чорному морі - може бути застосований в ракетних ударах... Тому ми говоримо про рівень ракетної небезпеки з моря як високий", - розповіла Наталія Гуменюк.
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