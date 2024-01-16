Та професію кінолога тут опановують не лише переселенці.

Заняття із собаками - як терапія. У Вінниці для дітей, які переїхали із окупованих територій та прифронтових міст, організували безкоштовні кінологічні курси. Ідея належить місцевому кінологу - Ірині Лапі. Вона, як і більшість українців, із початком війни пережила стрес.

Відновити ментальне здоров'я жінці допомогли вихованці та любов до професії. Тож після цього пані Ірина двері центру відкрила для дітей. Приходити до нього можна зі своїми тваринами. А тих, хто песика ще не має - розвантажують справжні професіонали. Красені Кане-корсо.

Восьмирічний Марк із впевненістю професіонала дає команди велетенській Кане-корсо. Юта слухняно виконує усе, що каже їй маленький наставник.

Марк - переселенець із Лисичанська. До Вінниці родина виїхала, коли їхній дім окупували росіяни. Відтоді й розпочалася щира дружба хлопчика із собаками кінологічного клубу.

Марк Хомутов, переселенець із Лисичанська:

Мені дуже подобається те, що вона дресирована, послушна, та й весела. Охотніча собака, скажем так. Вона мені дуже нравиться.

Дар'я - з Бахмута. В кінологічному клубі вона займається зі своєю Аймі. Розказує: після того, як виїхали з небезпечного місця, її улюблениця ще довго оговтувалася.

Дар'я Нікітіна, переселенка з Бахмута:

Я переїхала десь на кінці весни тої. Вже обстріли йшли, але ще в сам город ніхто не заходив, в мене ще тато єдине, що лишався з собакою ще на місяць. І то як раз вже були обстріли. Тому собачка - в неї так і залишилось, що вона боїться залишатись сама.

А ще, каже дівчина, її Аймі досі з острахом реагує на гучні звуки. То ж на майданчику, зізнається Даша, вони обоє відновлюються емоційно.

Ідея відкрити двері кінологічного центру для дітей-переселенців належить Ірині Лапі. Жінка все життя присвятила тренуванню тварин.

Ірина Лапа, власниця кінологічного центру:

Коли почалась війна- було психологічно важко всім людям. І мені теж. Були і страхи і невпевненість - все було. Але робота з собаками - вона мені допомогла стати в русло. І почали приїжджати до Вінниці внутрішньо переміщені особи, з прифронтових міст. почали дітки приїжджати - і ми почали працювати з собачками. Тобто я побачила тенденцію, що робота із собаками - вона дуже позитивно впливає на психоемоційний стан, на нервову систему, на світосприйняття.

Собаки пані Ірини - Юта та Елім - багаторазові чемпіони різних заходів. Вони виховані, слухняні і неймовірно дружелюбні. Жінка каже - понад усе хотіла повернути дітям радість.

Ірина Лапа, власниця кінологічного центру:

Дітки, коли почали працювати з собаками, вони дійсно помінялися. Вони стали більш відкриті, більш емоційні. Більш радісні. Більш щасливі.

Пані Ірина розробила свій алгоритм занять. Це, каже, не просто каністерапія. У її клубі кожен із відвідувачів спочатку опановує навички кінолога.

Ірина Лапа, власниця кінологічного центру:

Я спробувала зробити так, що я спочатку вчу дитину поважати любити і цінувати тваринку. Правильно відноситися, правильно її торкатися, правильно подавати команди, емоційно правильно працювати. І коли дитинка із собачкою вже працюють відповідним чином - це приємно і дитинці, і собаці.

Та професію кінолога тут опановують не лише переселенці. У Наталки є вади зору. Однак це не заважає їй тренувати й навчати манерам справжню дзиґу.

Наталя Понура, жителька Вінниці:

Ой… я пам'ятаю перше заняття, коли Луна вкрала цілий пакет м'яса… це ще було літом. Ми почали займатися з трьох місяців. Зараз їй уже сім… ми працюємо наразі на таких як райлі обідієнс і аджиліті. Ми плануємо на змагання йти. Але поки у нас ще дуже багато питань по вихованню. Но я думаю, шо ми з цим впораємося.

Заняття із собаками - справді знімають тривожність та заспокоюють, кажуть у центрі. Нині тут замислюються над черговою ініціативою - каністерапією для військових.