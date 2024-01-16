Знищення російського літака радіолокаційного виявлення А-50: як це позначиться на ворожих обстрілах [ Редагувати ]
Ціль ліквідована, реанімація не допоможе. Знищення російського літака радіолокаційного виявлення А-50 та ІЛ -22 над Азовським морем стало для Москви дорогою втратою. За оцінкою видання Forbes, вартість лише одного літака А-50 сягає п'ятисот мільйонів доларів.
Отже, як втрата для окупантів борту А-50 - позначаться на ракетних обстрілах України? Чи є у запасі Москви ще такі? І загалом - яке стратегічне значення мало це судно. Наші кореспонденти з'ясовували.
Гаряча новина останньої години: українські військові заявляють, що збили російський військовий літак над Азовським морем. Такі судна оснащені потужними радарами, які бачать цілі на великих відстанях.
Ця новина облетіла усі світові ЗМІ. А-50 збитий, Іл-22 - зміг приземлитися, однак ремонту - не підлягає. Російська авіація втратила одразу два літаки за один день. Дуже дорогі й дуже цінні. Адже в росії їх мало й швидко виготовити нові борти з подібними технологіями вона не може.
Головню ціллю ЗСУ був літак А-50. Таких у росії зосталося лише 7. Вони - призначені для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації.
Валерій Романенко, авіаційний експерт
Вони дійсно відігравали серйозну роль. Вони засікали зенітно ракетні комплекси. Що зміниться? Вони змушені будуть віднести від наших кордонів і від лінії фронту маршрути цих літаків да і вони не зможуть моніторити цілодобово.
Один такий літак - очі й вуха авіації - як любили вихвалятися російські військові - коштує півмільярда доларів - на його виготовлення росія витратить роки - якщо взагалі зможе зробити це в умовах санкцій.
Повітряний пункт управління Іл-22 спершу вважали збитим, однак йому вдалося приземлитися в Анапі.
У російських соцмережах та ЗМІ назвали втрату літаків чорним днем для російської авіації. Та почали просувати версію - нібито борти могла збити своя ж система протиповітряної оборони. У Кремлі й зовсім коментувати новину відмовилися, у Міноборони окупантів - теж мовчать. Тим часом - Сили оборони Півдня публікують відео з падінням А-50.
Іноземні експерти губляться у здогадках - як Україні вдалося дістати російські літаки.
Важливо, що зазвичай ці борти літають за межами радіусу дії українських ракет, тому не зовсім зрозуміло, як українці зробили це.
У російських та й деяких іноземних ЗМІ почали з'являтися чутки - нібито працював F-16 чи якась інша потужна зброя - якої в України раніше не було. Проте експерти кажуть - скоріш за все військові скористалися витримкою та розумом.
Валерій Романенко, авіаційний експерт:
Є такий в військах протиповітряної оборони, такий спосіб бойових дій як засідка. Тобто в неочікуваному місці розміщають зенітно ракетний комплекс і він не активний довгий час. Ну якийсь час неактивний, взагалі не включає ані станції розвідки, а ні станції наведення і все замасковане, а потім, коли з сусідньої станції ну десь поблизу їм дають сигнал, що вашому вашій зоні ураження знаходяться важливі цілі. Він включається, відпрацьовує моментально й покидає цю позицію.
Не мало значить і втрата екіпажу. Відомо - що на борту А-50 було щонайменше 15 або й 19 висококваліфікованих фахівців - і всі вони загинули. На борту Іл-22 теж можуть бути загиблі або поранені. Навчити нових людей - процес тривалий.
Джастін Бронк, військовий експерт:
Заміна будь-яких втрачених екіпажів місії, ймовірно, буде майже такою ж проблематичною, як і заміна самих літаків, оскільки росія має серйозні проблеми з тренуваннями через постійну інтенсивність бойових дій проти України протягом останніх 23 місяців.
Ця поразка - пишуть світові ЗМІ - для Кремля така ж принизлива, як і втрата крейсера Москва. Тепер росіяни не матимуть спокою не лише на воді, а й у небі. І плануватимуть свої операції значно обачніше, а дистанцію триматимуть - більшу.
по темі
Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко
Літак А-50 - це і розвідник, і коригувальник, і командний пункт. Він бачить наші системи ППО і надає точні координати цілей операторам ракет та пілотам винищувачів і штурмовиків.
Німецький Bild вважає, що так. На сторінках видання опублікували документ міністерства оборони країни. Йдеться про підготовку до можливого нападу росії на східний фланг НАТО, наважитися на який москва може вже наступного року.
На яку ще допомогу можуть розраховувати жильці? З'ясовував Анатолій Журавльов.
Українській піхоті важко, адже ворог застосовує принцип вогневого валу - артилерія там не змовкає. На Куп'янськ летять керовані авіабомби та ракети, перетворюючи місто на руїни.