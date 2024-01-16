Не мало значить і втрата екіпажу.

Ціль ліквідована, реанімація не допоможе. Знищення російського літака радіолокаційного виявлення А-50 та ІЛ -22 над Азовським морем стало для Москви дорогою втратою. За оцінкою видання Forbes, вартість лише одного літака А-50 сягає п'ятисот мільйонів доларів.

Отже, як втрата для окупантів борту А-50 - позначаться на ракетних обстрілах України? Чи є у запасі Москви ще такі? І загалом - яке стратегічне значення мало це судно. Наші кореспонденти з'ясовували.

Гаряча новина останньої години: українські військові заявляють, що збили російський військовий літак над Азовським морем. Такі судна оснащені потужними радарами, які бачать цілі на великих відстанях.

Ця новина облетіла усі світові ЗМІ. А-50 збитий, Іл-22 - зміг приземлитися, однак ремонту - не підлягає. Російська авіація втратила одразу два літаки за один день. Дуже дорогі й дуже цінні. Адже в росії їх мало й швидко виготовити нові борти з подібними технологіями вона не може.

Головню ціллю ЗСУ був літак А-50. Таких у росії зосталося лише 7. Вони - призначені для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації.

Валерій Романенко, авіаційний експерт

Вони дійсно відігравали серйозну роль. Вони засікали зенітно ракетні комплекси. Що зміниться? Вони змушені будуть віднести від наших кордонів і від лінії фронту маршрути цих літаків да і вони не зможуть моніторити цілодобово.

Один такий літак - очі й вуха авіації - як любили вихвалятися російські військові - коштує півмільярда доларів - на його виготовлення росія витратить роки - якщо взагалі зможе зробити це в умовах санкцій.

Повітряний пункт управління Іл-22 спершу вважали збитим, однак йому вдалося приземлитися в Анапі.

У російських соцмережах та ЗМІ назвали втрату літаків чорним днем для російської авіації. Та почали просувати версію - нібито борти могла збити своя ж система протиповітряної оборони. У Кремлі й зовсім коментувати новину відмовилися, у Міноборони окупантів - теж мовчать. Тим часом - Сили оборони Півдня публікують відео з падінням А-50.

Іноземні експерти губляться у здогадках - як Україні вдалося дістати російські літаки.

Важливо, що зазвичай ці борти літають за межами радіусу дії українських ракет, тому не зовсім зрозуміло, як українці зробили це.

У російських та й деяких іноземних ЗМІ почали з'являтися чутки - нібито працював F-16 чи якась інша потужна зброя - якої в України раніше не було. Проте експерти кажуть - скоріш за все військові скористалися витримкою та розумом.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Є такий в військах протиповітряної оборони, такий спосіб бойових дій як засідка. Тобто в неочікуваному місці розміщають зенітно ракетний комплекс і він не активний довгий час. Ну якийсь час неактивний, взагалі не включає ані станції розвідки, а ні станції наведення і все замасковане, а потім, коли з сусідньої станції ну десь поблизу їм дають сигнал, що вашому вашій зоні ураження знаходяться важливі цілі. Він включається, відпрацьовує моментально й покидає цю позицію.

Не мало значить і втрата екіпажу. Відомо - що на борту А-50 було щонайменше 15 або й 19 висококваліфікованих фахівців - і всі вони загинули. На борту Іл-22 теж можуть бути загиблі або поранені. Навчити нових людей - процес тривалий.

Джастін Бронк, військовий експерт:

Заміна будь-яких втрачених екіпажів місії, ймовірно, буде майже такою ж проблематичною, як і заміна самих літаків, оскільки росія має серйозні проблеми з тренуваннями через постійну інтенсивність бойових дій проти України протягом останніх 23 місяців.

Ця поразка - пишуть світові ЗМІ - для Кремля така ж принизлива, як і втрата крейсера Москва. Тепер росіяни не матимуть спокою не лише на воді, а й у небі. І плануватимуть свої операції значно обачніше, а дистанцію триматимуть - більшу.