Літак з комплексом далекого радіолокаційного виявлення А-50 допомагає російській армії вибирати цілі для ракетних ударів та координувати роботу ППО. Хоча у росії є ще вісім справних літаків А-50, знищення літака такого рівня вплине на здатність окупантів вести цілодобову оперативну діяльність і підтримувати зв'язок у зоні бойових дій.

Адже А50 - це і розвідник, і коригувальник, і командний пункт. Він бачить наші системи ППО і надає точні координати цілей операторам ракет та пілотам винищувачів і штурмовиків.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовий аналітик Петро Черник.

"У воєнному прямому сенсі для нас є користь тільки в тому, що подовжаться потенційні ракетні удари з південного боку, тому що саме ця машина підсвічує цілі на нашій території. Коли починається великий ракетний залп, починає працюати вся наша радіолокація. Наші локатори, коли працюють, також випромінюють радіопромінь і саме ця машина покликана все це обчисляли. І або шукати шляхи доступу їхніх ракет для знищення наших комплексів, або їх минати, тобто підказувати ракетам, куди краще летіти.

Тому у частині, що стосується наведення ракет, це колосально хороший для нас крок вперед. У частині по лінії боєзіткнення немає якогось моменту, щоб на це вплинув. Але збитий літак такого класу - це колосальний ляпас російській федерації у частині, що стосується її воєнно-екологічного укладу.

З огляду на те, що вони й досі другий виробник і продавець зброї, це фундаментально підриває їхній імідж як держави, що спроможна виробляти якісну зброю, та спроможна її захищати, бо такий літак потребує захисту у повітрі.

Якщо до нього дійшла ракета, це означає , що літаки супроводу як Су-30 чи Су-35 не витримують жодної конкуренції. А це вже буде питання у багатьох закупівельників, від Бразилії до Малайзії, а чи варто у росії зброю закупляти. І в стратегічній перспективі однозначно буде понижуватися якість їхнього воєнно-технологічного укладу...

...У стратегічному сенсі противник нас не може нічим здивувати. Противник завдавав, завдає і до останнього дня цієї вйни буде завдавати ракетні удари на найрізноманітніших цілях в Україні, як по енергетиці, так і по промисловості, і воєнній інфраструктурі. Нічого тут не зміниться. Питання лише в масованості ракетних залпів і в коефіцієнті збиття з нашого боку", - розповів Петро Черник.