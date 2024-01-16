Нові мешканці Дунаєвецької громади кажуть: головне, що тут вони у безпеці.

Місце безпеки. Місце заробітку грошей. А головне - дах над головою, нехай і тимчасовий. Слово "шелтер" до великої війни рідко зустрічалося у вжитку. Проте зараз воно означає порятунок для сотень тисяч переселенців. Через Хмельниччину від початку повномасштабного вторгнення росії проїхало понад пів мільйона вимушених переселенців. Сімдесят п'ять тисяч залишилися там жити.

Наш наступний сюжет - із Дунаєвецької громади області, де знайшли прихисток пенсіонери та діти, багатодітні родини і сім'ї, що чекають на поповнення. Як живуть усі під одним дахом "шелтеру" - розкажуть наші кореспонденти.

Василь Гарін, його дружина та троє дітей до Хмельниччини приїхали з Донбасу. Нині чоловік працює двірником у місці компактного проживання переселенців.

Василь Гарін, вимушений переселенець:

Облагоражую, прибираю. Т. є. дворніком. Я 6 місяців, жінка вже 9. Облаштувались нормально. Жить можна.

У родині очікують на поповнення.

Інна Гаріна, вимушена переселенка:

- Десь місяців 3 вже. - Як почуваєтесь? - Нічого. Харашо. Главне, щоб було спокойно, як кажуть. Не так, як було що тікали.

Ірина каже - ставати мамою у гуртожитку не боїться, тут усі живуть дружно.

Інна Гаріна, вимушена переселенка:

Ми здружилися. В нас дуже дружний етаж, друг другу допомагаємо. Як сім'я. Дуже здорова сім'я.

У Дунаєвецькій громаді нині проживає майже 2 000 переселенців. Вони стали приїжджати сюди вже у перші дні великої війни. Люди похилого віку, родини з дітьми…

Вілена Заєць, голова Дунаєвецької громади:

Діти всі влаштовані в дитячі садочки, в навчальні заклади. Ми сьогодні ведемо супровід їх, тому що розуміємо, що їм трохи складно. Батьки, хто мав бажання, працевлаштовані. Частина працевлаштувалася в наших закладах, тому що у нас багато установ, підприємств. Дехто працевлаштувався в бізнесі.

У триповерховій будівлі живуть 30 дорослих і 23 дитини. З Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Херсонщини багато хто привіз домашніх улюбленців.

У вільний час жінки плетуть маскувальні сітки.

Ірина Трет'як , вимушена переселенка:

По началу було важко. А потім вже набили руку, то вже і швидше, і краще получається.

Ірина не з чуток знає, як потрібна допомога нашим бійцям на фронті - її чоловік воює під Бахмутом. А вона з п'ятирічним сином і родичами чоловіка переїхала сюди з Херсонщини.

Ірина Трет'як, вимушена переселенка:

Були обстріли, дитина почала вже заїкатися і із-за цього ми виїхали бо вже було невозможно. - А тут допомогли йому? - Тут і психологи йому допомогли, і тут тихая обстановка, і дітки, розігрався. І перестав, слава Богу, заїкатися.

Переселенці живуть у гуртожитку безоплатно. Вирощують городину, вигодовують гусей та курей.

На зиму заздалегідь заготовили картоплю, моркву, цибулю… Перед заморозками все ховають. Вже навесні працюватимуть у теплиці, яку місцева громада обладнала за кошти благодійників. Що вирощуватимуть - уже знають.

Кавуни. - Херсонські? Ти скучила за ними? А ще що? - Помідори, огірки, і диню.

Тим часом на третьому поверсі будівлі у розпалі капітальний ремонт. Тут будуть кімнати для багатодітних родин, а також кухні та санвузли.

Ольга Пещанюк, директор Центру надання соціальних послуг Дунаєвецької громади:

За кошти міського бюджету і за кошти благодійників було закуплено, завезено сюда холодильники, морозильні камери, стіральні машини, душові кабіни. Пральні машини. Щоб людям тут було проживати комфортно.

Микола Островський, начальник управління соцзахисту Дунаєвецької громади:

Є в нас ще одна будівля велика, яка також, десь за 2 тижні закінчується ремонт. І маємо ще 3 будівлі дитячих садочків, які також облаштовані всім необхідним для того, щоб ми прийняли чи поселили туда людей.

Нові мешканці Дунаєвецької громади кажуть: головне, що тут вони у безпеці. Даниїл позбувся тривожних снів і з нетерпінням чекає на повернення батька - він нині на фронті.

Татусю, привіт. Я тебе люблю. Цьом цьом.

А мати семи дітей, Наталія - з Херсонщини, закликає земляків не зволікати з евакуацією, і якнайшвидше рятувати дітей.

Наталія Черненко, вимушена переселенка: