Понад 4 мільярди доларів для українців. Саме стільки, підрахували в Організації Об'єднаних Націй, потрібно для гуманітарної допомоги цьогоріч. Звідки взяти таку суму та як збираються ці кошти витрачати? З'ясовувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Річний план гуманітарної підтримки України - презентували в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Женеві.

Для цього зібрали представників країн ООН. Їх переконують у потребі вкладати гроші у допомогу виснаженій війною Україні.

В Управлінні з координації гуманітарних питань ООН підрахували: загалом на 2024 рік потрібно 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Один мільярд - піде на біженців з України у Східній Європі. А більшу частину цієї суми - 3 мільярди - скерують на потреби людей в Україні. Зокрема, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав від російських атак.

За даними організації, цьогоріч майже 40% населення потребуватиме гуманітарної допомоги - це понад 14 з половиною мільйонів людей.

Мартін Гріффітс, заступник генсекретаря ООН із гуманітарних питань:

Ми навмисно зменшуємо суму грошей, яку просимо. Не тому, що вважаємо, ніби потреби зменшуються або війна стає легшою для народу України. Передовсім нам слід розставити пріоритети. Ми розуміємо, що зараз триває безжальна конкуренція з іншими частинами світу. І це правда, що програми допомоги країнам борються між собою.

Бюджет ООН цілковито залежить від внесків країн-учасниць. І якщо її основну діяльність фінансують прямі урядові вклади, то усі гуманітарні програми функціонують лише за рахунок волонтерських пожертв країн. І тут справді жорстка конкуренція. Гроші потрібні і дитячому фондові ЮНІСЕФ, і всесвітній продовольчій програмі, і агентству у справах біженців. За фінансування змагаються не лише очевидні гарячі точки - як-то Газа та Україна, а й десятки інших: від Лівії та Іраку - до Ефіопії і Мозамбіку. Торік у ООН мали 38 гуманітарних програм, націлених на 230 мільйонів людей по всьому світу.

Філіппо Гранді, Верховний комісар у справах біженців:

Не можна забувати про Україну. Я дуже стурбований тим, що через неповних два роки, з часу початку цієї кризи, ми вже мусимо про неї нагадувати. Ще донедавна ми просили пам'ятати про інші конфлікти, бо всі були зосереджені на Україні. Ця нестабільність у світі - убивча в прямому сенсі.

Торік Управління з координації гуманітарних питань просило в донорів майже 4 мільярди доларів. З них зібрало трохи більше, як два з половиною. Ці гроші допомогли більш ніж десяти мільйонам українців. Найбільшим пріоритетом в ООН називають жителів прифронтових зон на сході та півдні.

Деніз Браун, координаторка з гуманітарних питань України:

Ми доправили зимові припаси. Тут холодно. Отже, ми маємо одяг, маємо матраци, покривала, обігрівачі, усі найнеобхідніші речі. Це все ми передаємо громадам по всій лінії фронту в Україні, щоби люди могли залишатися в своїх домівках у ці дуже складні зимові місяці.

Мартін Гріффітс, заступник генсекретаря ООН із гуманітарних питань:

3.3 млн людей живуть у війні, у щоденних бомбардуваннях, у невпевненості, як закінчиться день. І це справді приголомшливо велике число навіть на сьогодні. У Донецькій та Харківській областях сім'ї мешкають у зруйнованих будинках, без води, газу чи електрики в ці люті морози. Постійні бомбардування змушують старших людей сидіти цілими днями в підвалах. Діти налякані, травмовані, так само зачинені в приміщеннях, без школи.

В ООН зазначають: їхній річний гуманітарний план грунтується на песимістичному припущенні - що війна триватиме до кінця року. Адже москва переорієнтувала свою економіку та налаштована на тривале протистояння.