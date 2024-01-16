162 удари по 24 населених пунктах: Юрій Малашко розповів про оперативну ситуацію на Запоріжжі (відео) [ Редагувати ]
Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
125 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.
Рашисти здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також завдав авіаційного удару по Новодарівці.
Ворог за добу 162 рази ударив по 24 населеним пунктам. Це здебільшого населені пункти на лінії розмежування. Здебільшого це артилерійські обстріли, застосувалась і РСЗВ, і безпілотні літальні апарати. Нажаль, одна жінка отримала поранення. Вона отримала медичну допомогу, і зараз уже не в лікарні.
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