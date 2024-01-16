В Оріхові та Гуляйполі не буває спокійних днів: як виживають люди

Спокійних днів ані в Оріхові, ані в Гуляйполі не буває взагалі. Там часто-густо немає світла, газу, води. Але попри все у містах продовжують жити люди. Подивіться наш репортаж.