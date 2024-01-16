На Буковині запрацювала перша мобільна соціальна служба [ Редагувати ]
На Буковині запрацювала перша мобільна соціальна служба. Її працівники доглядають за самотніми пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Надають різні послуги - від перукаря та прибиральниць до ремонту будинків. І все це безоплатно.
Наша кореспондентка Ольга Лучек побувала на одному з таких виїздів. Її репортаж далі.
Тут, у селищі Глибокій на Буковині, вперше запрацювала мобільна соціальна бригада. Викликів уже чимало. І ми саме вирушаємо на один з таких. Допомоги потребує Валерія Дмитрівна. І ось команда фахівців на місці.
Маю для тебе срочну роботу. - Добре, поміняємо.
Валерії Дмитрівні незабаром вісімдесят. Господиня запрошує нас до оселі. Через травму, жінці важко рухатися. Вони з чоловіком одинокі, й уже тривалий час хворіють.
Валерія Дмитрівна, жителька селища Глибока:
Лиш чоловік, дітей я не мала, мені дуже тяжко, я жалію, що не маю дітей, но Бог не дав. Я дуже вдячна, що ви помагаєте нам, я дуже радуюсь, що є така допомога.
Доки розмовляємо, Костянтин з усіма необхідними інструментами на місці, замок ремонтується. Пенсіонерка працівника підтримує.
Серед популярних - і послуги перукаря. Чимало одиноких людей не мають ані сил, ані здоров'я, щоб дістатися до перукарні.
Марія Кулюська, перукарка:
Хто руку поламав, хто вже з палицею, хто як, але радіють, всім хто приходе, і хочуть бути гарними навіть вдома, люба людина, люба жінка хоче бути гарною.
Змінює зачіску, не виходячи з дому, і Валерія Дмитрівна.
- Ану розкажіть як будемо стригтися. -Чуть май коротше, щоб я могла помити голову потом, можете ви прийдете мені допоможете.
Спеціалісти цієї мобільної соціальної служби пройшли і відповідне кваліфікаційне навчання.
Людмила Гушул, керівник мобільної соціальної служби:
На даний момент ми обслуговуємо 80 осіб, це особи похилого віку та в тому числі особи з інвалідністю. Запрацювали ми в грудні, ми почали здійснювати виїзди.
Валентина Романюк, директорка КУ "Центр надання соціальних послуг" Глибоцької територіальної громади:
Наша Глибоцька територіальна громада стала учасником пілотного проекту ПРООН створення мобільної соціальної служби з обслуговування одиноких непрацездатних громадян та громадян з інвалідністю. В нашу службу входять фахівці такі, як перукар, робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків, соціальний робітник.
Мобільну соціальну бригаду планують розширити. Залучатимуть до надання послуг психолога та медичну сестру.
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