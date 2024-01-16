На Буковині запрацювала перша мобільна соціальна служба. Її працівники доглядають за самотніми пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Надають різні послуги - від перукаря та прибиральниць до ремонту будинків. І все це безоплатно.

Наша кореспондентка Ольга Лучек побувала на одному з таких виїздів. Її репортаж далі.

Тут, у селищі Глибокій на Буковині, вперше запрацювала мобільна соціальна бригада. Викликів уже чимало. І ми саме вирушаємо на один з таких. Допомоги потребує Валерія Дмитрівна. І ось команда фахівців на місці.

Маю для тебе срочну роботу. - Добре, поміняємо.

Валерії Дмитрівні незабаром вісімдесят. Господиня запрошує нас до оселі. Через травму, жінці важко рухатися. Вони з чоловіком одинокі, й уже тривалий час хворіють.

Валерія Дмитрівна, жителька селища Глибока:

Лиш чоловік, дітей я не мала, мені дуже тяжко, я жалію, що не маю дітей, но Бог не дав. Я дуже вдячна, що ви помагаєте нам, я дуже радуюсь, що є така допомога.

Доки розмовляємо, Костянтин з усіма необхідними інструментами на місці, замок ремонтується. Пенсіонерка працівника підтримує.

Серед популярних - і послуги перукаря. Чимало одиноких людей не мають ані сил, ані здоров'я, щоб дістатися до перукарні.

Марія Кулюська, перукарка:

Хто руку поламав, хто вже з палицею, хто як, але радіють, всім хто приходе, і хочуть бути гарними навіть вдома, люба людина, люба жінка хоче бути гарною.

Змінює зачіску, не виходячи з дому, і Валерія Дмитрівна.

- Ану розкажіть як будемо стригтися. -Чуть май коротше, щоб я могла помити голову потом, можете ви прийдете мені допоможете.

Спеціалісти цієї мобільної соціальної служби пройшли і відповідне кваліфікаційне навчання.

Людмила Гушул, керівник мобільної соціальної служби:

На даний момент ми обслуговуємо 80 осіб, це особи похилого віку та в тому числі особи з інвалідністю. Запрацювали ми в грудні, ми почали здійснювати виїзди.

Валентина Романюк, директорка КУ "Центр надання соціальних послуг" Глибоцької територіальної громади:

Наша Глибоцька територіальна громада стала учасником пілотного проекту ПРООН створення мобільної соціальної служби з обслуговування одиноких непрацездатних громадян та громадян з інвалідністю. В нашу службу входять фахівці такі, як перукар, робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків, соціальний робітник.

Мобільну соціальну бригаду планують розширити. Залучатимуть до надання послуг психолога та медичну сестру.