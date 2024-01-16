Конструктори та розмальовки, що здолали тисячі кілометрів, щоб потрапити в руки маленьких українців. Американські волонтери передали в Запорізьку область купу дитячих іграшок. Яскраві пакунки роздавали маленьким переселенцям та жителям місцевих сіл.

Є конструктори, дуже багато розвивалок, власне що, от вони якось орієнтуються на це.

А ще настільні ігри, машинки, розмальовки та мозаїка. Волонтери привезли на Запоріжжя цілий автобус різноманітних іграшок. Тут забавки на будь-який вік та дитячий смак. Їх роздаватимуть маленьким жителям Запорізького району та переселенцям.

Вже за мить діти розпаковують коробки і діляться враженнями від подарунків.

Валерія, школярка:

Це така штука на неї можна малювать, ось спочатку береш цю ручку, а потім вона малює, а оці магнитики ось це роблять.

Дар'я, школярка:

У мене раскраска тут із чєго-то сдєлан дінозавр і я буду його розмальовувати.

Подарунки дітям передав із Чикаго американський благодійник Джої Вентімілья. Майже шість років тому важка недуга забрала у нього сина. З того часу в пам'ять про дитину чоловік роздає іграшки малечі. Вже не вперше від початку повномасштабної війни автобус із яскравими пакунками приїжджає і в Україну.

Джої Вентімілья, благодійник зі США:

На жаль, минув ще один рік, а ця жахлива війна триває. Боротьба все ще триває. І тому ми хотіли б продовжувати робити свій внесок, щоб спробувати принести трохи посмішок дітям України. Коли Джої помер, йому було майже 8 років, і він любив іграшки. І ми вважаємо, що це те, що він хотів би, щоб ми робили.

У Запоріжжя іграшки доставили волонтери американського фонду.

Віра Лабич, волонтерка благодійної організації:

Іграшки від цього американця Джої в різних куточках України і вони несуть меседж такий, що там далеко за океаном є небайдужі люди, які дуже хочуть, щоб ви діти були щасливі, навіть в такі темні часи, бодай трошки ви усміхнулися.

У цій громаді наразі проживає близько восьми сотень переселенців. Ірина разом із родиною переїхала сюди з Гуляйпільщини. Евакуювалися майже два роки тому, щоб не наражати дітей на небезпеку. Жінка каже, такі заходи допомагають малечі відволіктися від війни.

Ірина, переселенка з Пологівського району:

Для них це радість, щастя, вони з емоціями приходять додому, розповідають які там були заходи, які там були конкурси, які були подарунки то єсть їм це потрібно.

Анатолій Клименко, сільський голова:

Люди намагаються основному там харчами, хімією забезпечити сім'ю, ну, а це для дітей, чим ми можемо також допомагаємо.

Окрім іграшок волонтери передали ще й пледи, засоби гігієни та солодощі. Малеча із відповіддю не забарилась. Для американських благодійників підписали прапор із вітаннями та подяками.