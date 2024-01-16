Американські волонтери передали в Запорізьку область купу дитячих іграшок [ Редагувати ]
Конструктори та розмальовки, що здолали тисячі кілометрів, щоб потрапити в руки маленьких українців. Американські волонтери передали в Запорізьку область купу дитячих іграшок. Яскраві пакунки роздавали маленьким переселенцям та жителям місцевих сіл.
Є конструктори, дуже багато розвивалок, власне що, от вони якось орієнтуються на це.
А ще настільні ігри, машинки, розмальовки та мозаїка. Волонтери привезли на Запоріжжя цілий автобус різноманітних іграшок. Тут забавки на будь-який вік та дитячий смак. Їх роздаватимуть маленьким жителям Запорізького району та переселенцям.
Вже за мить діти розпаковують коробки і діляться враженнями від подарунків.
Валерія, школярка:
Це така штука на неї можна малювать, ось спочатку береш цю ручку, а потім вона малює, а оці магнитики ось це роблять.
Дар'я, школярка:
У мене раскраска тут із чєго-то сдєлан дінозавр і я буду його розмальовувати.
Подарунки дітям передав із Чикаго американський благодійник Джої Вентімілья. Майже шість років тому важка недуга забрала у нього сина. З того часу в пам'ять про дитину чоловік роздає іграшки малечі. Вже не вперше від початку повномасштабної війни автобус із яскравими пакунками приїжджає і в Україну.
Джої Вентімілья, благодійник зі США:
На жаль, минув ще один рік, а ця жахлива війна триває. Боротьба все ще триває. І тому ми хотіли б продовжувати робити свій внесок, щоб спробувати принести трохи посмішок дітям України. Коли Джої помер, йому було майже 8 років, і він любив іграшки. І ми вважаємо, що це те, що він хотів би, щоб ми робили.
У Запоріжжя іграшки доставили волонтери американського фонду.
Віра Лабич, волонтерка благодійної організації:
Іграшки від цього американця Джої в різних куточках України і вони несуть меседж такий, що там далеко за океаном є небайдужі люди, які дуже хочуть, щоб ви діти були щасливі, навіть в такі темні часи, бодай трошки ви усміхнулися.
У цій громаді наразі проживає близько восьми сотень переселенців. Ірина разом із родиною переїхала сюди з Гуляйпільщини. Евакуювалися майже два роки тому, щоб не наражати дітей на небезпеку. Жінка каже, такі заходи допомагають малечі відволіктися від війни.
Ірина, переселенка з Пологівського району:
Для них це радість, щастя, вони з емоціями приходять додому, розповідають які там були заходи, які там були конкурси, які були подарунки то єсть їм це потрібно.
Анатолій Клименко, сільський голова:
Люди намагаються основному там харчами, хімією забезпечити сім'ю, ну, а це для дітей, чим ми можемо також допомагаємо.
Окрім іграшок волонтери передали ще й пледи, засоби гігієни та солодощі. Малеча із відповіддю не забарилась. Для американських благодійників підписали прапор із вітаннями та подяками.
Ми пишемо дякую, ладоні, сердечки для того, хто нам подарував ці всі подаруночки.
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