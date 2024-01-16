У Польщі на меблевій фабриці стався нещасний випадок з 18-річним українцем. Під час роботи на верстаті для обрізки дерева парубок втратив обидві ноги. Про це повідомляє видання RMF24.

Трагедія сталася в суботу, 13 січня, у Янкові Кемпаського повіту (Великопольське воєводство). На меблеву фабрику прибули рятувальники та медики та спробували витягнути з дереворізального верстата 18-річного українця.

Хлопця вдалося звільнити, однак травми виявилися незворотними - відбійник відрізав обидві ноги до коліна.

Поліція під наглядом прокуратури проводить розслідування. Відомо, що громадянин України працював на заводі за контрактом.

Про трагедію з 18-річним хлопцем повідомили Національну інспекцію праці Польщі.

Нагадаємо, у грудні у Польщі під час пологів померла українка.