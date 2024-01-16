На порядку денному - мир в Україні. У Давосі стартував Всесвітній економічний форум, де одне з головних питань - завершення війни в Україні. Напередодні у Швейцарію прибув Президент Володимир Зеленський. Він провів кілька зустрічей і планує долучитися до роботи форуму сьогодні. Ірина Іванова - далі...

Політичні діячі з-понад 100 країн, провідні бізнесмени, очільники головних світових інституцій та громадські активісти. Економічний форум у Давосі вже понад пів століття обʼєднує лідерів з усього світу на одному майданчику. Цього року вони зібралися, щоби поговорити про війну в Україні, конфлікт на Близькому сході, економічні виклики, торгівлю та як досягти глобального миру.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Для України зустріч у Давосі - це насамперед можливість обговорити зі світовими лідерами - досягнення миру. Київ прагне наблизитися до проведення Глобального саміту з цього питання - на рівні очільників держав. А ще залучити кошти на відбудову, просунути євроатлантичну інтеграцію України, посилити оборони та економічну стійкість.

Саме Швейцарія хоче прийняти Глобальний саміт миру. Країни негайно починають підготовку до нього. Про це розповіла президентка Швейцарії Віола Амгерд на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським. Голова української держави прибув до Берна напередодні - для двосторонніх зустрічей з політичними лідерами країни, а сьогодні - візьме участь в роботі форуму.

Віола Амгерд, голова Федеральної ради Швейцарії:

Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний.

Володимир Зеленський, Президент України:

Що стосується списку країн - ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії росії і весь світ за те, щоби був справедливий мир.

У неділю в Давосі радники з національної безпеки розглянули пʼять із 10-ти пунктів української формули миру. А саме: виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічну безпеку, недопущення ескалації та повторення агресії, підтвердження закінчення війни. Це вже був четвертий раунд перемов із цього питання, і другий поспіль - без представників Китаю, хоча загальна кількість учасників збільшилася із шістдесяти п'яти до вісімдесяти одного. Москва не згодна з жодним із пунктів Української формули миру, а Пекін дотримується нейтральної позиції.

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України:

У нас відкриті та дуже конструктивні переговори. Ми детально обговорили ключовий принцип у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру для України та світу. На жаль, на Мальті і сьогодні тут немає представника Китаю. Ми запрошували, і будемо запрошувати, для нас це важливо вести переговори з ними, і ми очікуємо, що в майбутньому Китай братиме участь.

Ігнаціо Кассіс, федеральний радник з питань закордонних справ Швейцарії:

Так чи інакше, треба знайти спосіб залучити росію до процесу. Не буде миру, якщо вона не скаже свого слова.

Всесвітній економічний форум триватиме до кінця тижня. Традиційно в його рамках працюватиме Український дім, де відбудеться так званий Український сніданок - неформальна зустріч, на якій обговорюють тенденції розвитку України.