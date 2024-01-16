Втрата одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не може кардинально змінити розклад сил з застосуванням авіації на фронті, однак безперечно є серйозною втратою для російської армії. Особливо вкупі з повітряним командним пунктом Іл-22.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Справді, мабуть, вперше в історії літак такого класу, літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом з повітряним командним пунктом були блискавично знищені Повітряними силами.

Противник позбувся серйозного літака, це радар повітряного базування, так його можна охарактеризувати, це літак, який сканує територію України вглиб до 600 км. Він бачить усі повітряні цілі на північному, південному, східному напрямках.

Він працював і в Білорусі, і на території росії, в Азовському і на Чорному морях. Це допомагає росії виявляти повітряні цілі будь-якого типу фактично на території нашої держави. Інформація в реальному режимі часу передається одразу на той самий Іл-22 - повітряний пункт управління. І відповідно керівництво військ та сил приймає рішення щодо бойового застосування тих чи інших засобів.

Коли працює тактична авіація ворога, коли працює наша тактична авіація, Іл-22 і літак ДРЛВ А-50 постійно в повітрі забезпечують їх роботу.

Робота тактичної авіації у зв'язці з цими бортами стає значно ефективнішою, льотчики можуть бачити наші літаки дуже далеко, аж до їх підльоту до лінії боєзіткнення. І це відповідно їм дає певну перевагу.

...Звичайно росія має ще в арсеналі такі літаки, кілька одиниць, які відремонтовані, модернізовані, вони їх застосовують і безумовно замість цього літака буде доправлено інший літак такого ж класу. Але це зменшить певною мірою їхні спроможності", - розповів Юрій Ігнат.