Важкі домовленості. Американські конгресмени таки дійшли згоди не допустити закриття державних установ. Гроші виділять - нехай і тимчасово. Але щодо кордонів і досі розбрат - а це означає, що і пакет допомоги Україні у "підвішеному стані".

Законодавці й справді домовилися про продовження фінансування американських державних установ - хоча і не на весь рік, а до початку березня. Таким чином уникають шатдауну - і це важливо для Києва, адже американські Міністерства і відомства працюватимуть, а саме з ними Україна в постійному контакті з багатьох питань. І, по-друге, у розкладі конгресменів вивільняється місце для того, щоб обговорити пакет допомоги і, можливо, таки за нього проголосують.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що робочий календар далі такий: в Сенаті процес ухвалення законопроєкту розпочнуть вже відсьогодні. І розраховують на ухвалення узгодженого документа всім конгресом вже найближчими днями, щоб президент США Джо Байден міг підписати його до 19 січня. Адже цього дня багато державних установ (зокрема, ті, що займаються питаннями сільського господарства, енергетики, військового будівництва, транспорту та житла) мали би закритися.

Це - із хороших новин. Можуть, коли хочуть. Погана - в тому, що нижня Палата, спікер Майк Джонсон і його команда дали чіткий сигнал: не готові услід за цим домовлятися щодо кордонів. Американська преса дуже багато зараз пише про селекторну нараду, яку республіканці проводили у неділю ввечері.

І під час якої Джонсон заявив: готовий прийняти лише дуже жорсткий варіант законопроєкту щодо міграції; не сприймає те, про що домовляються зараз переговорники від Сенату. А отже - не готовий розблокувати і пакет допомоги партнерам. Не готовий розглядати все це у Палаті представників, яке б рішення не ухвалив Сенат. І тут в адміністрації Байдена сподівання були такі: якщо Сенат все ж розблокував би допомогу і при цьому, число на табло було би переконливим, голоси дали і демократи, і республіканці.

Це було би переконливим приводом і для однопартійців Трампа у нижній палаті проголосувати, а отже - і відкрити фінансування для Києва. Єдиний жорсткий аргумент, який висувають: мовляв, готові йти на поступки або зараз, або ніколи. Час діяти, поки демократи за столом переговорів і готові поступатися - щоб тільки допомогти Україні.

Ба більше, політика потроху переважає. Вже цілком серйозно звучать голоси: мовляв, "Відкладімо все допоки Трамп не прийде". Демократам це теж на руку - можна заявляти, що республіканці не пішли на найкращий за всі останні роки компроміс. Рятівний круг для Байдена щодо кордонів - якби від цього не залежала доля "українського пакету"!!! Тобто це не відмова. Шанси зберігаються. Але - будьмо реалістами - все це - несподіване і небажане ускладнення.

І єдине, що залишається - звертатися напряму до американців, адже у виборчий рік політики є дуже чутливими до громадської думки. Якщо самі люди зрозуміють, чому життєво необхідно допомагати Україні, - це стане найбільшим фактором тиску і на конгрес, і на політиків. Американські українці вже проводять гучні мітинги… Вашингтон, Нью-Йорк… Планують і нові - в інших містах США. Переконують що тягнути вже нІкуди. І водночас закликають прискорити конфіскацію заморожених російських коштів - щоб ними "перекрити" дефіцит. На той період, поки Конгрес визначається.

І найближчі тижні якраз будуть присвячені цим двом питанням: побачимо, чи зможе таки проголосувати Сенат; побачимо, чи здасться нижня палата. І - всі чекають лютий, коли лідерам "великої сімки" США запропонують визначитися щодо російських мільярдів - і механізмів передачі їх Україні.