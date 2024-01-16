Тим часом Китай, продовжуючи ескалацію, залишає собі дедалі менше місця для дипломатичного маневру

Обрали президента, та втрачають союзників. Держава Науру розірвала дипломатичні відносини з Тайванем, натомість встановила їх з Китаєм. Пекін, як може, виказує своє незадоволення демократичними процесами на острові та перемогою найбільш незручного для себе кандидата. Тоді як Західний світ вибори привітав та схвалив.

Як усе це позначиться на майбутніх відносинах між материком та демократичною республікою? І чи може збройне протистояння там втягнути світ у вир Третьої світової війни? Ольга Жидецька аналізувала.

Науру розірвала дипломатичні відносини з Тайванем. Карликова острівна держава в західній частині Тихого океану віддала перевагу розбудові взаємин з материковим Китаєм. І хоч розмір і міжнародна політична вага коралового рифу з населенням у 10 тисяч жителів здається не такою вже і значущою, ця країна була серед тих небагатьох, хто визнав Тайвань "невід'ємною частиною території Китаю". Тайбей обурений і звинувачує Пекін у відвертому підкупі економічно відсталої Науру.

Тіен Чунг-Кванг, заступник міністра закордонних справ Тайваню:

Китай активно звертався до політиків Науру та використовував економічну допомогу, щоб спонукати країну переглянути дипломатичне визнання. Це оголошення було дуже раптовим. Пекін скористався моментом, щоб змусити Науру ухвалити це рішення без жодного попередження.

У Пекіні справді роздратовані результатами виборів і перемогою Лая Цінде, чинного віце-президента Тайваню. Хоч жоден з трьох кандидатів не декларував прокитайської зовнішьої політики, там все таки ставили на поміркованішого представника опозиційної партії Гоміньдан. Про Цінде у КНР говорять як про "затятого сепаратиста" і "порушника спокою".

При цьому наголошують вибори не вплинуть, ані на внутрішню позицію Пекіна, ані на міжнародну спільноту, прихильну принципу Єдиного Китаю.

Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю:

Тайвань ніколи не був країною, ані в минулому, ані, звичайно, не буде в майбутньому. Незалежність Тайваню ніколи не була можливою. Будь-хто на острові Тайвань, хто схоче домагатися незалежності або розділення територію Китаю, буде суворо покараний історією та законом.

Натомість демократичний світ, зокрема ЄС, США та Японія проведення виборів у Тайвані вітають, їх вже назвали "спокійними, вільними й чесними". Водночас незалежності острова від материкового Китаю країни не визнають, утім з урядом його співпрацюють.

За два дні після перегонів, обраний президент Тайваню привітав на острові американську делегацію.

Лай Чінце, обраний президент Тайваню:

Ми вдячні Сполученим Штатам за довгострокову підтримку Тайваню. Я вірю, що завдяки нашій постійній наполегливій роботі наші відносини розвиватимуться в стабільному напрямку та стануть важливою силою для збереження миру та процвітання Індо-Тихоокеанського регіону.

Натомість Китай продовжує грати військовими м'язами. Уже наступного дня після виборів, Міноборони показало кадри чергових навчань неподалік Тайваню. Хоча політичні аналітики констатують - вибір острів'ян показав - це геть не те, що впливає на їхню думку.

Сунг Вен-Ті, аналітик Атлантичної ради Global China Hub:

Урок для Пекіну з цих виборів - це те, що він не мав ефективних інструментів впливу на їхні результати. Військове залякування, яке вони використовують уже понад чверть століття, ці всі економічні санкції не завоювали сердець і розумів тайванців.

Соціологічні дослідження показують - попри те, що жителі острову продовжують вважати себе китайцями, на Тайвані стрімко формується національна ідентичність. Хоча затятих прихильників оголошення незалежності насправді одиниці. Більшість таки воліє зберігати усе, як є - тобто продовжувати розбудову демократії, зберігаючи тісні економічні зв'язки з материком.

Сінді Хуан, жителька Тайваню:

Причина, чому Лай Чінце виграв у тому, що він представляє віру та бажання людей. Оскільки Тайвань вийшов на свій шлях, ми не хочемо повертатися на старий. Ми не хочемо бути прив'язаними до Китаю.

Френк Лін, житель Тайваню:

Сподіваюся, що у відносинах з материком буде мир, що цьому острову не буде політичних чи економічних загроз. Тайвань багато в чому покладається на Китай, і я сподіваюся, що комунікація через протоку буде більш гладкою, щоб наша економіка могла розвиватися.

Тим часом Китай, продовжуючи ескалацію, залишає собі дедалі менше місця для дипломатичного маневру. Політичні аналітики визнають - новому уряду Тайваню буде складно вибудувати конструктивні відносини з Пекіном.

Айві Квек, політичний аналітик Міжнародної кризової групи:

Зберігати статус-кво стає дедалі важче, особливо останні кілька років, коли ми бачимо динаміку змін між трьома основними сторонами, а саме Тайбеєм, Вашингтоном і Пекіном. Пекін, який дедалі міцнішає, стає наполегливішим у своїх претензіях на Тайвань. І Вашингтон посилює конкуренцію з Китаєм і стає все більш стурбованим його намірами щодо Тайваню.

У чому політологи сходяться, навряд чи Пекін робитиме різкі рухи до президентських виборів у США. Шанс, що ключові гравці домовляться і Китай відмовиться від ідеї воєнного вторгнення в Тайвань. У Пекіні вміють рахувати гроші і розуміють, якою економічною катастрофою для КНР та всього світу обернеться напад на світовий центр виробництва мікрочіпів та півпровідників.

До речі, щодо Науру, ця країна вже розривала дипломатичні відносини з Тайванем у 2002-му. Але за три роки їх відновила.