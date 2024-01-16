У Лос-Анджелесі відбулася 75-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі". Нагороду у номінації "Найкращий драматичний серіал" взяли "Спадкоємці", фінальний сезон яких вийшов у 2023 році.

У 2022 році "Спадкоємці" також отримали "Еммі" як найкращий драматичний серіал.

Сара Снук та Кіран Калкін, які зіграли у "Спадкоємцях", були визнані найкращими актрисою та актором у драматичному серіалі. Меттью Макфейден, який зіграв Тома Вамбсганса у "Спадкоємцях", отримав нагороду за кращу роль другого плану.

Найкращим міні-серіалом за версією "Еммі" стала "Гризня". Стівен Ян і Алі Вонг, які зіграли в ньому, отримали призи за кращу чоловічу і жіночу роль у міні-серіалі.

Переможці премії "Еммі-2023":

найкраща драматична актриса - Сара Снук ("Спадкоємці"),

найкращий драматичний актор - Кіран Калкін ("Спадкоємці"),

найкращий драматичний актор другого плану - Меттью Макфейден ("Спадкоємці"),

найкраща драматична актриса другого плану - Дженніфер Кулідж ("Білий лотос"),

найкращий комедійний серіал - "Ведмідь",

найкращий комедійний актор - Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь"),

найкраща комедійна актриса - Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт"),

найкращий комедійний актор другого плану - Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь"),

найкраща комедійна актриса другого плану - Айо Едебірі ("Ведмідь"),

найкращий міні-серіал - "Гризня",

найкращі актриса та актор у міні-серіалі - Алі Вонг та Стівен Юн ("Гризня").

Премія "Еммі", яка є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках, присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США. Вперше церемонія відбулася 1949 року в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США). Зараз Emmy є серіальним аналогом "Оскара".

Нагадаємо, на початку січня у Лос-Анджелесі вручили кінопремії "Золотий глобус" найкращим фільмам і серіалам 2023 року.