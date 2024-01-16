Серіали "Спадкоємці", "Гризня" та "Ведмідь" стали переможцями премії "Еммі" [ Редагувати ]
У Лос-Анджелесі відбулася 75-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі". Нагороду у номінації "Найкращий драматичний серіал" взяли "Спадкоємці", фінальний сезон яких вийшов у 2023 році.
У 2022 році "Спадкоємці" також отримали "Еммі" як найкращий драматичний серіал.
Сара Снук та Кіран Калкін, які зіграли у "Спадкоємцях", були визнані найкращими актрисою та актором у драматичному серіалі. Меттью Макфейден, який зіграв Тома Вамбсганса у "Спадкоємцях", отримав нагороду за кращу роль другого плану.
Найкращим міні-серіалом за версією "Еммі" стала "Гризня". Стівен Ян і Алі Вонг, які зіграли в ньому, отримали призи за кращу чоловічу і жіночу роль у міні-серіалі.
Переможці премії "Еммі-2023":
- найкраща драматична актриса - Сара Снук ("Спадкоємці"),
- найкращий драматичний актор - Кіран Калкін ("Спадкоємці"),
- найкращий драматичний актор другого плану - Меттью Макфейден ("Спадкоємці"),
- найкраща драматична актриса другого плану - Дженніфер Кулідж ("Білий лотос"),
- найкращий комедійний серіал - "Ведмідь",
- найкращий комедійний актор - Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь"),
- найкраща комедійна актриса - Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт"),
- найкращий комедійний актор другого плану - Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь"),
- найкраща комедійна актриса другого плану - Айо Едебірі ("Ведмідь"),
- найкращий міні-серіал - "Гризня",
- найкращі актриса та актор у міні-серіалі - Алі Вонг та Стівен Юн ("Гризня").
Never getting over these Emmy winners! 💛 #Emmys #75thEmmys #TelevisionAcademy pic.twitter.com/MMS8iMOdgH— Television Academy (@TelevisionAcad) January 16, 2024
Премія "Еммі", яка є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках, присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США. Вперше церемонія відбулася 1949 року в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США). Зараз Emmy є серіальним аналогом "Оскара".
Нагадаємо, на початку січня у Лос-Анджелесі вручили кінопремії "Золотий глобус" найкращим фільмам і серіалам 2023 року.
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