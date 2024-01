У Лос-Анджелесі відбулася 75-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі". Нагороду у номінації "Найкращий драматичний серіал" взяли "Спадкоємці", фінальний сезон яких вийшов у 2023 році.

У 2022 році "Спадкоємці" також отримали "Еммі" як найкращий драматичний серіал.

Сара Снук та Кіран Калкін, які зіграли у "Спадкоємцях", були визнані найкращими актрисою та актором у драматичному серіалі. Меттью Макфейден, який зіграв Тома Вамбсганса у "Спадкоємцях", отримав нагороду за кращу роль другого плану.

Найкращим міні-серіалом за версією "Еммі" стала "Гризня". Стівен Ян і Алі Вонг, які зіграли в ньому, отримали призи за кращу чоловічу і жіночу роль у міні-серіалі.

