Часткова блокада українського кордону - тепер і з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет - Порубне. Під'їзд до нього там блокують тракторами та іншою сільгосптехнікою.

А відучора до блокади додався ще один пункт пропуску Вікову-де-Сус - Красноїльськ.

Отже яка зараз ситуація на румунському кордоні, - розкаже Ольга Лучек.

Ольга Лучек, кореспондентка:

Ми - на міжнародному пункті пропуску Порубне. Тут від суботи фермери Румунії намагаються заблокувати рух до КПП. То зупиняють українські вантажІвки, то пропускають.

Наразі ваговози проїжджають в обидва боки, проте рух дещо уповільнено. На в'їзд до Румунії очікує Ігор. Він прямує до Туреччини.

Ігор, водій:

Мусить якось вирішитися те все питання, будемо чекати.

Оскільки про блокування кордону вже було відомо, Ігор підготувався до тривалої подорожі.

Ігор, водій:

Сир, в лоточках всяке понабирали, ковбаса, закрутки в нас там в ящечку, риба, щось таке консервоване, що довше постоїть. Балон заправили газовий, щоб так само приготувати чи на касу зігріти водички.

А от Олександру пощастило менше. На блокаду він не очікував. У дорозі з Туреччини в Україну чоловік уже 7 днів. Та й на пункт пропуску потрапив у найгарячіший момент. Довелось довго чекати, щоб румуни пропустили.

Олександр, водій:

Рух іде в основному вночі, тобто вдень блокують з 12 дня наприклад і до 10 вечора, принаймні вчора було так. Ну там велика кількість техніки і людей, не можу сказати орієнтовно скільки людей, но велика черга.

А от Микола повертається з Азербайджану. Щасливий - бо вдалось проскочити без черг. Сусідів-протестувальників він не розуміє.

Микола, водій:

Вони самі не знають шо хочуть, вони блокують кордон, в той же час кажуть, щоб паливо подешевшало у них, а при чому тут Україна до палива їхнього, а більше ніяких вимог у них і немає. Я знаю одне - як тільки оце зима, вони блокують і осінню блокують, весною не будуть, бо у них врожай, сіяти, орати, коли врожай, то ніхто не блокує.

І якщо на пункті пропуску Порубне-Сірет румунські протестувальники уповільнюють рух ваговозів в обидва боки, то на КПП Красноїльськ-Вікову-де-Сус від учора рух вантажівок перекрили повністю. Черги тут наразі невеликі, а прикордонники працюють у посиленому режимі.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Наші пункти пропуску, зокрема Порубне, де ми зараз знаходимося, вони працюють цілодобово, тому коли блокування сьогодні припиниться, якщо воно припиниться, то оформлення піде швидше у встановленому порядку і багато хто, хто зараз стоїть на території Румунії, зможе проїхати.

Але в самій Румунії протести наразі не вщухають. Фермери та перевізники вели довгі перемовини з урядом, однак дійти компромісу не змогли. Вони невдоволені високими цінами на пальне та збільшенням податків.

Денуц Андруш, представник аграріїв:

Через угоди, укладені Румунією з Євросоюзом, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних видатків у всіх сферах. Тому наш протест триватиме доти, доки ця влада не зрозуміє, що не здатна керувати країною.

Отож часткове блокування руху українських вантажівок з румунського боку триває.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Зі своїми колегами тримаємо зв'язок щільний, постійний, вони так само як і ми займаються оформленням через державний кордон транспортних засобів, водіїв, громадян. Вони з тієї точки зору на це дивляться як і ми, тобто ускладнений рух і для них, і для нас.

А водії-українці налаштовані оптимістично і сподіваються на краще:

Микола, водій: