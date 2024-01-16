Сервіс для знайомств Tinder припинить роботу в Білорусі з 15 лютого. Про це повідомляє його прес-служба.

Бренди Match Group, включаючи Tinder, роблять кроки щодо закриття своїх сервісів у Білорусі. З 15 лютого, якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви не зможете використовувати сервіси Tinder або увійти до свого облікового запису. До цього терміну ви зможете знайомитися та спілкуватися з іншими користувачами.

Tinder попередив, що платні підписки не будуть продовжуватись автоматично. При цьому користувачі, які сплатили підписки на шість місяців або рік, зможуть попросити повернення коштів.

Офіційно причини уходу з Білорусі у Tinder не назвали. Наприкінці червня 2023 року сервіс перестав працювати у росії: додаток видалили з Google Play і App Store. У додатку зникла можливість свайпа анкети. При цьому раніше утворені пари та діалоги збереглися.

Про намір залишити російський ринок американська компанія Match Group оголосила у травні, аргументуючи це прихильністю компанії до захисту прав людини та вторгненням російських військ в Україну.

Для бренду погано продовжувати свою діяльність у країні, главу якої звинувачує Міжнародний кримінальний суд.

Після початку російської агресії проти України низка іноземних сервісів знайомств обмежили роботу на території росії, серед них Bumble, Badoo і Fruitz. У квітні 2022 року Tinder відключив для росіян доступ до платних опцій.

Російські онлайн-сервіси знайомств у 2022 році змогли збільшити аудиторію на тлі уходу конкурентів: "Мамба" заявляє про зростання на 20%, "Теамо" - на 30%, "VK Знайомства" - на 73%.