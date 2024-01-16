В Україні створять єдину платформу відеоспостереження: в МВС розповіли деталі [ Редагувати ]
Уряд розпочав роботу над створенням єдиної платформи відеоспостереження. Така система дозволить підвищити безпеку та захистити українців від злочинності. Про нововведення в ефірі телемарафону "Єдині новини" детальніше розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.
"В першу чергу, я маю зауважити, що це створюється єдиний аналітичний інструмент для забезпечення публічної безпеки та порядку. Ми говоримо про те, що у вказану платформу будуть під'єднані камери відеоспостереження, які сьогодні знаходяться на автодорогах державного значення, а також і ті камери спостережння, які знаходяться в безпечних містах, розгорнутих на території Україні", - зазначив Тимченко.
Він додав: "До вказаної платформи ми також плануємо під'єднати камери відеоспостереження, які будуть находитись у закладах освіти. Тобто, в перспективі заклади освіти також будуть оснащені камери відеоспостережння. Якщо говорити про автодороги державного значення, то, як ви знаєте, сьогодні використовуються камери для фіксації перевищення швидкості, проїзду на червоний сигнал світлофору, а також камери, які фіксують проїзд по дорозі для громадського транспорту. Кількість таких камер буде збільшуватись в залежності від того, яка буде ситуація на дорогах та концентрація ДТП".
по темі
У столичному Києві, у Голосіївському районі, сталася аварія на тепломережі 8 січня, що призвело до обвалу асфальту на одній з ділянок дороги
Споживачам необхідно забезпечити якомога ширшу можливість для використання безготівкових рахунків
Яскраві пакунки роздавали маленьким переселенцям та жителям місцевих сіл.
Її працівники доглядають за самотніми пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Надають різні послуги - від перукаря та прибиральниць до ремонту будинків. І все це безоплатно.
Наш наступний сюжет - із Дунаєвецької громади області, де знайшли прихисток пенсіонери та діти, багатодітні родини і сім'ї, що чекають на поповнення. Як живуть усі під одним дахом "шелтеру" - розкажуть наші кореспонденти.
З фронту, а саме з Курдюмівки, повернулися чернівецькі прикордонники. Серед них - і Роман Нечай на псевдо "Мольфар". Старший бойової групи розповів подробиці боротьби на східному фронті Ользі Лучек.