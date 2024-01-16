Уряд розпочав роботу над створенням єдиної платформи відеоспостереження. Така система дозволить підвищити безпеку та захистити українців від злочинності. Про нововведення в ефірі телемарафону "Єдині новини" детальніше розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"В першу чергу, я маю зауважити, що це створюється єдиний аналітичний інструмент для забезпечення публічної безпеки та порядку. Ми говоримо про те, що у вказану платформу будуть під'єднані камери відеоспостереження, які сьогодні знаходяться на автодорогах державного значення, а також і ті камери спостережння, які знаходяться в безпечних містах, розгорнутих на території Україні", - зазначив Тимченко.

Він додав: "До вказаної платформи ми також плануємо під'єднати камери відеоспостереження, які будуть находитись у закладах освіти. Тобто, в перспективі заклади освіти також будуть оснащені камери відеоспостережння. Якщо говорити про автодороги державного значення, то, як ви знаєте, сьогодні використовуються камери для фіксації перевищення швидкості, проїзду на червоний сигнал світлофору, а також камери, які фіксують проїзд по дорозі для громадського транспорту. Кількість таких камер буде збільшуватись в залежності від того, яка буде ситуація на дорогах та концентрація ДТП".