У Куп'янському районі оголосили повну евакуацію із двох громад [ Редагувати ]
У Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилась лише частково.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", - оголосив він.
За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 - діти.
В яких населених пунктах буде проводитись евакуація?
Мова йде про сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка - Кіндрашівської громади;
- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха - Курилівської громади.
Куди звертатись?
Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.
"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, Україна повернула додому ще вісьмох дітей, серед яких чотири дівчинки та чотири хлопчики.
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