У Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилась лише частково.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", - оголосив він.

За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 - діти.

В яких населених пунктах буде проводитись евакуація?

Мова йде про сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка - Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха - Курилівської громади.

Куди звертатись?

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, Україна повернула додому ще вісьмох дітей, серед яких чотири дівчинки та чотири хлопчики.