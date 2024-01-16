Британська розвідка назвала головну мету російської армії на фронті [ Редагувати ]
За останній тиждень ні російські, ні українські сили не досягли якихось значних успіхів. Головною метою російської армії є оточення Авдіївки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, незважаючи на досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.
За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль Росії. Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.
"Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", - зазначають у Міноборони Британії.
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