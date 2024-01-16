Маркарова про пакет допомоги Україні від США: обговорення тривають, і ми бачимо прогрес [ Редагувати ]
У Конгресі США тривають обговорення щодо ухвалення нового пакета допомоги Україні, і вже є великий прогрес.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова під час відкриття "Українського дому" у Давосі.
За її словами, Україна зараз переживає вирішальний момент у війні, оскільки ситуація на фронті не змінилася, але військова допомога від США зменшилася з осені 2023 року.
"Іран, Північна Корея, Росія та ХАМАС показують, що вони можуть швидко приймати рішення та вчиняти свої жахливі воєнні злочини. Тепер питання до демократичних країн: чи зможемо ми приймати швидкі рішення?", - сказала Маркарова.
Посол зазначила, що допомогу Україні підтримують обидві партії у Конгресі США, але дискусії там тривають.
"Ми маємо, як і раніше, сильну двопартійну підтримку, попри ці дуже важкі обговорення, попри те, що дискусії точаться. Попри те, що ми не змогли побачити ухвалення пакета допомоги до Різдва, обговорення тривають і ми бачимо прогрес", - додала вона.
Маркарова також закликала американських законодавців прискорити ухвалення рішення та надати допомогу Україні.
"Нам потрібно не лише воювати на фронті, а й працювати в тилу. Наш бюджет має працювати. Потрібно швидше прийняти рішення, передати зброю та гроші Україні. Це найбільший виклик на сьогодні", - наголосила посол.
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