Нав'язливе бажання почухати ніс може бути не завжди симптомом захворювання. У народі вважається, що орган нюху може відчути прийдешні події і відреагувати на них сверблячкою.

Найбільш поширеними прикметами, що пояснюють, чому свербить ніс, є:

майбутнє застілля з великою кількістю алкоголю;

важкий похмільний синдром, якщо ніс засвербів під час заходу;

несподівані гроші;

приємні новини, якщо свербить ліва сторона;

сумні новини, коли свербить права сторона;

сварку або навіть бійку віщує кінчик носа, що засвербів.

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