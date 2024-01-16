Чому свербить ніс: народні прикмети і забобони [ Редагувати ]
Нав'язливе бажання почухати ніс може бути не завжди симптомом захворювання. У народі вважається, що орган нюху може відчути прийдешні події і відреагувати на них сверблячкою.
Найбільш поширеними прикметами, що пояснюють, чому свербить ніс, є:
- майбутнє застілля з великою кількістю алкоголю;
- важкий похмільний синдром, якщо ніс засвербів під час заходу;
- несподівані гроші;
- приємні новини, якщо свербить ліва сторона;
- сумні новини, коли свербить права сторона;
- сварку або навіть бійку віщує кінчик носа, що засвербів.
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