"Необхідне передбачуване фінансування": фон дер Ляєн закликала продовжувати допомогу Україні [ Редагувати ]
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її боротьби з російською агресією.
За словами фон дер Ляєн, Європа повинна продовжувати підтримувати Україну, посилаючись на необхідність "передбачуваного" фінансування.
"Ми повинні продовжувати посилювати їхній опір. Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року і далі", - сказала глава Єврокомісії.
Вона зазначила, що Україна може перемогти рф, але партнери мають продовжувати посилювати її обороноздатність.
"Їм (українцям - ред.) потрібні постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути їй законну територію. Їм потрібні можливості для стримування майбутніх атак Росії. І їм також потрібна надія. Вони повинні знати, що своєю боротьбою вони здобудуть краще майбутнє для своїх дітей", - наголосила фон дер Ляєн.
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