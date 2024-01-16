Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні [ Редагувати ]
Дональд Трамп заявив, що готовий "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.
"Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", - сказав він.
За його словами, він "прекрасно ладнає" з Путіним і це, на його думку, більше плюс, ніж мінус.
"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано", - запевнив він.
У зв'язку з цим Трамп не виключив, що йому вдасться залучити до вирішення питання щодо України не лише главу кремля володимира путіна, а й президента України Володимира Зеленського.
"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, - ред.) ніколи не мало статися", - додав Трамп.
Нагадаємо, перемога екс-президента США Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах 2024 року може призвести до виходу країни з НАТО.
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