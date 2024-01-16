Рада прийняла законопроект щодо Е-реєстру військовозобов'язаних [ Редагувати ]
Рада прийняла законопроект №10062 щодо цифровізації армії 16 січня.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.
"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому", - написав він.
За словами нардепа, "за" проголосували 249 нардепів.
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