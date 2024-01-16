Кабмін скасував обмеження для бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК [ Редагувати ]
Український уряд вирішив змінити порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Було скасовано обмеження щодо цього питання.
За інформацією відомства, сьогодні, 16 січня, під час засідання Кабміну було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року.
Зміни передбачають, що військовозобов'язані співробітники підприємств, установ та організацій, які Мінстратегпром визначив критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
- незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
- без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
"Тепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю та без урахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.
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