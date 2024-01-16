2xEnergy, в своем пресс-релизе официально сообщила о начале конкурса грантов, предназначенного для студентов, активно работающих в области блокчейн технологий. Инициатива направлена на поиск и поддержку молодых талантов, способных внести инновационные изменения в сферу блокчейн.

Главная цель конкурса – стимулировать творческие идеи студентов и обеспечить им возможность реализовать свои проекты. Победитель получит грантовую поддержку в размере $20 000, а также уникальную возможность сотрудничества с опытными специалистами из 2xEnergy.

Евгений Руденко, директор Института развития блокчейн технологий и инициатор платформы 2xEnergy, выразил уверенность в том, что будущее технологий тесно связано с развитием блокчейн. Он подчеркнул важность вдохновения студентов на создание инноваций в этой области для построения безопасного, прозрачного и децентрализованного финансового будущего.



Студенты, работающие разработки в блокчейн, уже могут подавать свои проекты на участие в конкурсе. Победитель будет определен через три месяца.

Для участия в конкурсе студенты должны подать заявку с описанием своего проекта до 31 января. Более подробную информацию о правилах участия и процессе подачи заявок можно найти на официальном сайте 2xEnergy.