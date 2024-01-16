У Польщі неподалік міста Бидгощ сталася смертельна аварія за участю українських громадян. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 4-річна дівчинка, а її мама отримала травми.

Про це повідомляє видання Wprost.

За попередньою інформацією, 69-річний водій автомобіля Opel Astra виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Mercedes Vito, в якому перебувало п'ять людей. Дівчинка, яка перебувала в Mercedes Vito, загинула на місці аварії. Її мама та інші пасажири автомобіля були доставлені до лікарні.

Варто зазначити, що 4-річна дівчинка поверталася з реабілітації разом із мамою. У серпні 2023 року сталася трагічна подія, після якої дитина була прикута до інвалідного візочка.

Мати чотирирічної дитини вижила, але все ще перебуває у лікарні. Жінка з дитиною приїхали до Польщі 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, у Польщі на меблевій фабриці стався нещасний випадок з 18-річним українцем. Під час роботи на верстаті для обрізки дерева парубок втратив обидві ноги.