Разом з мамою втекла від війни: у Польщі в ДТП загинула 4-річна дівчинка [ Редагувати ]
У Польщі неподалік міста Бидгощ сталася смертельна аварія за участю українських громадян. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 4-річна дівчинка, а її мама отримала травми.
Про це повідомляє видання Wprost.
За попередньою інформацією, 69-річний водій автомобіля Opel Astra виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Mercedes Vito, в якому перебувало п'ять людей. Дівчинка, яка перебувала в Mercedes Vito, загинула на місці аварії. Її мама та інші пасажири автомобіля були доставлені до лікарні.
Варто зазначити, що 4-річна дівчинка поверталася з реабілітації разом із мамою. У серпні 2023 року сталася трагічна подія, після якої дитина була прикута до інвалідного візочка.
Мати чотирирічної дитини вижила, але все ще перебуває у лікарні. Жінка з дитиною приїхали до Польщі 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії.
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