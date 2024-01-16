Безробітних українців мобілізуватимуть через службу зайнятості [ Редагувати ]
Служба зайнятості допомагатиме українцям знайти роботу у Силах оборони. Відтепер військові частини зможуть розміщувати пропозиції роботи на "Єдиному порталі вакансій" Служби зайнятості.
Про це повідомила пресслужба уряду.
З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу, - повідомляють у Держслужбі зайнятості.
Також Служба зайнятості проводитиме відбір та професійне навчання кандидатів за замовленням Сил оборони.
Це надзвичайно важливий крок. По-перше, він допоможе посилити оборонну спроможність країни. По-друге, дає можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби, – заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про демобілізацію військових можна буде говорити лише після закінчення війни, але захисники зможуть отримувати відпустки чи часткове звільнення.
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