Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб закликати світових лідерів до рішучих дій проти росії.

"Суспільне" транслювало виступ президента.

Зеленський наголосив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже майже два роки. Він також нагадав, що росія втручається в справи інших країн уже майже 10 років, а Сирійська війна, яку росія розпочала, триває вже майже 13 років.

Один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем, болем та кризами, які впливають на весь світ. Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися ще в XX столітті — масові депортації, знищені міста і села та жахаюче почуття, що війна ніколи не закінчиться, - заявив глава держави.

Зеленський сказав, що росія є "втіленням війни" і що президент росії володимир путін є єдиною причиною, чому ці війни тривають. Він закликав світових лідерів запровадити нові санкції проти росії та надати Україні більше зброї та військової допомоги.

І він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини чи в голові іншого агресора, не перемогло, - пояснив президент.

Зеленський заявив, що росія використовує компоненти з західних країн для виробництва ракет, які обстрілюють Україну. Він також нагадав, що росія є єдиною країною у світі, яка захопила атомні електростанції в заручники.

Повинне бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархів, будуть спрямовані на захист від російської війни та на відбудову України". Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він, його олігархи, друзі чи спільники втратять, тим ймовірніше пошкодує, що почав війну, — зазначив президент.

Зеленський також зазначив, що в останні дні у Швейцарії зроблено важливий крок до припинення війни.

В нас була найбільш представницька зустріч радників з нацбезпеки із питань імплементації Формули миру, понад 80 країн та міжнародних інституцій були представлені. Сьогодні наші команди уже почали роботу над організацією Глобального саміту миру, - підсумував глава держави.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії.