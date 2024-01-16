Верховна Рада зняла заборону на підписання закону про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, постанова №7457-п, яка блокувала підписання документа президентом Володимиром Зеленським, була провалена.

Депутати від фракції "Батьківщина", які блокували підписання документа, не змогли набрати необхідну кількість голосів для прийняття своєї постанови про скасування закону.

Тепер закон може бути підписаний президентом України Володимиром Зеленським і набути чинності.

Нагадаємо, 22 грудня фракція "Батьківщина" в парламенті заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні, який отримав підтримку Верховної Ради у попередній сесії.