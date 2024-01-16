"Рома" звільнила Моурінью з посади головного тренера [ Редагувати ]
Італійський футбольний клуб "Рома" звільнив головного тренера Жозе Моурінью.
Про це повідомляється на офіційному сайті римського клубу.
Португальський фахівець очолював "вовків" протягом двох сезонів і виграв з ними Лігу конференцій у 2021/22 році. Однак у поточному сезоні команда виступає невдало і посідає лише дев'яте місце у Серії А.
За останні два матчі "Рома" програла "Лаціо" у Кубку Італії та "Мілану" у чемпіонаті Італії.
Ми хотіли б подякувати Жозе від імені всіх нас за його пристрасть і відданість від моменту його прибуття. Ми назавжди збережемо теплі спогади про його роботу, але ми вважаємо, що в інтересах клубу необхідні негайні зміни. Ми бажаємо Жозе і його команді всього найкращого в майбутньому, – йдеться в заяві босів "джалороссі".
Нагадаємо, мадридський "Реал" з рахунком 4:1 обіграли "Барселону" у фінальному матчі Суперкубку Іспанії. Турнір проходив у Ер-Ріяді.
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