Діма Білан приїхав на окупований Донбас [ Редагувати ]
Російський співак Діма Білан, який підтримав війну росії проти України, приїхав на окуповані території Донбасу.
Кадри оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.
Білан відвідав місцеву лікарню та притулок для тварин. Ці візити, ймовірно, були спробою Білана реабілітуватися в очах російської влади та суспільства після його участі в скандальній "голій вечірці" Насті Івлєєвої.
Однак пропагандисти та багато росіян не вірять у ці показові візити та вважають, що Білан просто намагається врятувати свою кар'єру.
Нагадаємо, російський актор Іван Охлобистін, який висловив підтримку злочинному режиму Кремля, відвідав окупований Донбас, де потрапив під обстріл.
по темі
Російські прихильники війни обурилися на співачку Ані Лорак через її знімки з українськими військовими, зроблені в 2014 році
У тимчасово окупованому Бердянську вранці 13 січня пролунали вибухи
Пів року в окупації в постійному страху за себе та дітей. Потім важка евакуація. Та врешті - пошук себе на новому місці. Родина вже адаптувалася до нового життя на Київщині, втім, самотужки не може здоров'я житлове питання. Та світ не без добрих людей. Хто і як вирішив допомогти переселенцям?
Іван Федоров, міський голова Мелітополя розповів, які наслідки для окупантів в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Блогер Олексій Дурнєв, який народився у Маріуполі, щиро поділився своїми думками стосовно віри у можливість України визволити місто від російських окупантів