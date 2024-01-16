Російський співак Діма Білан, який підтримав війну росії проти України, приїхав на окуповані території Донбасу.

Кадри оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.

Білан відвідав місцеву лікарню та притулок для тварин. Ці візити, ймовірно, були спробою Білана реабілітуватися в очах російської влади та суспільства після його участі в скандальній "голій вечірці" Насті Івлєєвої.

Однак пропагандисти та багато росіян не вірять у ці показові візити та вважають, що Білан просто намагається врятувати свою кар'єру.

Нагадаємо, російський актор Іван Охлобистін, який висловив підтримку злочинному режиму Кремля, відвідав окупований Донбас, де потрапив під обстріл.