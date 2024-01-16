Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт, який передбачав штрафи за порушення комендантської години.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За законопроект проголосувало лише 214 депутатів, що менше, ніж необхідно для його ухвалення.

Проект закону передбачав такі штрафи:

За порушення заборони перебування на вулиці під час комендантської години без спеціальних перепусток чи посвідчень — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення цієї заборони протягом року — від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення суб’єктом господарювання встановленого спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану — від 3 до 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення цієї заборони протягом року — від 10 до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак законопроект не був ухвалений, оскільки не набрав необхідної кількості голосів.

Депутати від фракції "Голос" заявили, що планують провести повторне друге читання законопроекту.

Нагадаємо, Верховна Рада зняла заборону на підписання закону про легалізацію медичного канабісу.