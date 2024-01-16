Польські перевізники зняли блокаду пунктів пропуску з Україною, залишивши заблокованим лише пункт "Ягодин". Рухи вантажівок відновлено на пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Зняття блокади відбулося достроково, спочатку його було заплановано до 13:00 17 січня.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що:

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках проводиться у звичайному режимі.

На в'їзд до України перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, часткова блокада українського кордону - тепер і з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет - Порубне.