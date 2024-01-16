Поляки достроково зняли блокаду кордону з Україною [ Редагувати ]
Польські перевізники зняли блокаду пунктів пропуску з Україною, залишивши заблокованим лише пункт "Ягодин". Рухи вантажівок відновлено на пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Зняття блокади відбулося достроково, спочатку його було заплановано до 13:00 17 січня.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що:
- Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках проводиться у звичайному режимі.
- На в'їзд до України перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.
Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, часткова блокада українського кордону - тепер і з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет - Порубне.
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